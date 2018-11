Receita dos vistos gold acelera em outubro

Em outubro, a receita duplicou face a setembro e ficou nos 74,2 milhões

O investimento estrangeiro resultante da atribuição de vistos gold duplicou em outubro, face ao mês anterior para 74,2 milhões de euros, de acordo com os dados estatísticos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) citados pela Lusa.

Setembro fora um mês fraco (37 milhões) e registara uma redução de 19% face a agosto.

A receita de outubro corresponde à atribuição de 125 vistos 'dourados'. Destes, 118 resultaram da compra de imóveis incluindo 19 casos de reabilitação urbana, gerando 66, 8 milhões de euros. Sete vistos resultam do critério de transferência de capital (7,3 milhões).

Comunidade chinesa lidera

Em seis anos, o programa dos vistos gold acumula um investimento de 4.1, mil milhões (6687 autorizações) - o imobiliário impera, somando uma receita de 3,7 mil milhões. O recorde anual pertence a 2014: 1.526 vistos autorizados.

Por nacionalidades, a China lidera (3.981 vistos), seguida do Brasil (608), África do Sul (265), Turquia (264) e Rússia (232). No total, foram atribuídas desde o início do programa 11.370 autorizações de residência a cidadão estrangeiros.