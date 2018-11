O histórico hotel do Porto onde ficou o Dalai Lama foi premiado como a melhor remodelação da Europa

É um hotel que também é um pedaço da história do Porto, e é o mais antigo cinco estrelas que abriu na cidade. Por lá passaram várias figuras de proa e cabeças coroadas, entre as quais Dalai Lama, os reis da Noruega ou a rainha Beatriz de Holanda - além de Catherine Deneuve, Bob Dylan e os U2, só para citar alguns exemplos.

O hotel Infante de Sagres foi esta semana distinguido em Londres nos Prémios de Excelência Condé Nast Johansens 2019. Segundo a mais prestigiada publicação de turismo a nível mundial, foi a melhor reabertura hoteleira em toda a Europa e zona do Mediterrâneo, tendo arrecadado o prémio de excelência na categoria “Best newcomer or back on the scene hotel”.

d.r.

O “NOVO VELHO” INFANTE SAGRES

O Infante de Sagres reabriu em abril totalmente remodelado, após ter estado cinco meses fechado para obras de remodelação, cuja tónica foi devolver-lhe o seu charme original dos anos 50. Depois de remodelado, o hotel passou a integrar um Vogue Café.

O hotel é atualmente propriedade do grupo The Fladgate Partnership, que se dedica à produção de vinho do Porto e detém casas de vinho emblemáticas como Taylor's, Fonseca, Croft ou Krohn. O grupo The Fladgate Partnership também é dono do hotel The Vintage House localizado no Pinhão.

d.r.

Segundo o grupo proprietário do hotel, o “novo velho Infante de Sagres” é hoje “uma joia lapidada”, e que mereceu o prémio de excelência da Condé Nast - que têm como base os votos 'online', as avaliações dos hóspedes e os relatórios de 'local experts' da publicação britânica em relação aos hotéis recomendados nos seus guias e 'website'.

A obra de remodelação do hotel Infante de Sagres mobilizou várias equipas especializadas em restauro e conservação com o objetivo de recuperar a traça original do edifício, em particular os tetos e as molduras trabalhadas, além de vitrais, lustres e candeeiros ou mobiliário antigo.

d.r.

O hotel conta agora com 85 quartos, entre os quais 10 suites de luxo, cuja decoração é marcada por obras de arte originais e outros detalhes exclusivos.

A tipologia 'premium' do hotel é a suite Royale, a mais requisitada por artistas ou membros da realeza que já ficaram hospedados no Infante de Sagres. O preço das diárias, que varia em função das épocas baixa, média ou alta, oscila agora entre €215 e €260.

d.r.

Localizado no centro do Porto, na Praça D. Filipa de Lencastre, o Infante de Sagres abriu em 1951. O edifício, projetado pelo arquiteto Rogério de Azevedo, foi considerado um dos exemplares pioneiros do modernismo na cidade do Porto. A sua recuperação esteve a cargo do arquiteto portuense António Teixeira Lopes, discípulo do autor original.