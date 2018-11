Dicas de poupança: afinal quanto vão baixar em 2019 a eletricidade e o gás?

Baixar não é mau, mas quanto? De acordo com o Orçamento do Estado, agora em discussão na especialidade, o IVA da componente fixa para os consumidores com potência contratada mais baixa (só quem tem até 3,45 kVa) deverá baixar de 23% para 6%. Esta descida vai abranger mais de três milhões de famílias no fornecimento de eletricidade e 1,4 milhões no gás.

Mário Centeno explicou que nas suas estimativas – dependendo dos consumos – “as reduções podem ir entre 10 e 20% naquilo que é o imposto total pago pelas famílias na sua fatura”. O “segredo” da correção desta frase é “dependendo dos consumos”. Se o consumo for ridiculamente baixo, o ministro terá razão. Numa família normal não será assim tão “maravilhoso”.

QUANTO VOU POUPAR COM A DESCIDA DO IVA NA LUZ

A medida de baixar o IVA de 23% para 6% na potência contratada da eletricidade e no termo fixo do gás (aquilo a que chamávamos antigamente o aluguer do contador) será aplicada a quem tem potências contratadas de eletricidade até 3,45 Kva e consumos em baixa pressão de gás natural que não ultrapassem os 10.000m3 anuais. Ou seja aplica-se ao básico dos básicos. O consumo de eletricidade e gás (que é o grosso da fatura) continua a ter IVA de 23%.

AS CONTAS NA ELETRICIDADE

Como habitualmente, as minhas contas, que mostro a seguir, não têm nada de político nem de crítica, negativa ou elogiosa. São pura matemática.

Só para sabermos o que de facto está em causa: quem tem 3,45 kVa de potência contratada paga 4,86 euros de eletricidade por mês, sem IVA. Com o IVA de 23% tem pago todos os meses nesta parcela da fatura 5,97 euros. Ao baixar o IVA deste caso para 6%, vai pagar apenas 5,15 euros. Ou seja, menos 0,82 euros por mês, o que dá 3 cêntimos por dia. Pode parecer pouco ou ridículo, mas multiplicado por todos os que têm esta tarifa representa menos 86,4 milhões de euros nos cofres do Estado. Se é muito ou pouco depende da opinião de cada um.

AS CONTAS NO GÁS

Provavelmente paga 4,41 euros por mês só para ter gás (sem IVA). Com IVA a 23%, tem pago todos os meses 5,42 euros.

Com a descida do IVA para 6% nesta parcela vai pagar apenas 4,67 euros. Ou seja, menos 0,75 euros por mês. Dá menos 2,5 cêntimos por dia. Esta medida representa 36,3 milhões de euros a menos nos cofres das Finanças.

No caso do gás, há empresas que “oferecem” o termo fixo. Portanto, nestes casos específicos a descida do IVA é completamente irrelevante.

É BOM OU MAU?

São as contas que fiz, apenas para terem ideia do que estamos a falar nas vossas faturas quando os políticos se referem à descida do IVA na eletricidade e no gás. A avaliação terá de ser cada um a fazê-la.