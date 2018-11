Para onde se apontou na Meca da tecnologia

Terminou com o anúncio de que Paddy Cosgrave se vai mudar de malas e bagagens para a capital portuguesa: “A minha mulher disse-me ontem à noite que nos vamos mudar para Lisboa, por isso a decisão parece estar tomada.” Uma novidade que chegou no final de três dias intensos de Web Summit, por onde passaram cerca de 69 mil participantes de 159 países que caminharam mais de 935 mil quilómetros à procura de conferências, investidores, empresas e workshops, segundo as estimativas da organização.

