O regresso aos 5 milhões de empregados

População empregada ultrapassou os 4,9 milhões, impulsionada pelo regresso dos desencorajados ao mercado de trabalho e entrada de imigrantes. Aumento não deve ficar por aqui

GETTY

Desde que o mercado de trabalho português bateu no fundo, no primeiro trimestre de 2013, o país já recuperou quase 550 mil empregos. Uma evolução positiva que surpreendeu economistas e instituições nacionais e internacionais. A subida do emprego e a queda do desemprego têm batido sistematicamente todas as previsões. Mas agora a dinâmica parece estar a abrandar. Mesmo assim, os economistas já vislumbram um regresso aos 5 milhões de empregos, uma barreira que não é alcançada desde o início de 2009.