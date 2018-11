Há 26.965 casas pequenas à venda

Na hora de comprar uma casa a escolha da tipologia está muito relacionada com os objetivos que se pretendem atingir. Há quem opte por apartamentos de tipologias pequenas como o T0 e o T1 por estar a escolher a sua primeira habitação, ou por querer adquirir um imóvel numa ótica de investimento. E para esta procura estão neste momento em comercialização 22.791 apartamentos T1 e 4174 T0 no bpiexpressoimobiliario.pt.

No mundo das tipologias pequenas a maior parte da oferta está concentrada nos distritos de Lisboa e Porto, com 7205 e 5282 respetivamente. Na capital, pode ser adquirida uma destas casas, com 65 metros quadrados (m2) de área bruta por €505 mil. O imóvel em causa está situado na baixa, junto à Praça do Município e está inserido num edifício pombalino. É vendido todo mobilado e está pronto a habitar.

Fora da cidade de Lisboa, em Rio de Mouro, no concelho de Sintra, está à venda um destes apartamentos por €85 mil. Não é referida a área total da casa, apenas que se insere num segundo andar de um prédio sem elevador, numa zona bem servida de transportes e perto de escolas.

PREÇOS PARA TODOS OS GOSTOS

No norte, no distrito do Porto — e no que respeita a preços de apartamentos T1 —, há de tudo um pouco. Na freguesia de Lordelo de Ouro e Massarelos, na Invicta pode ser adquirida uma destas habitações por €230 mil. Com 76 m2 de área útil e 10 m2 de terraço, o apartamento insere-se num edifício cuja obra termina em outubro do próximo ano. Na Póvoa de Varzim e por €185 mil vende-se um destes apartamentos com apenas um quarto. Tem 58 m2 de área útil, mas fica em frente à praia.

Mas se em vez de um apartamento de tipologia T1 quiser apostar antes num T0 a oferta no bpiexpressoimobiliario.pt concentra-se novamente nos distritos de Porto e Lisboa, com 1709 e 889, respetivamente. Desta vez, e começando pelo norte, são pedidos €230 mil por uma destas casas, com 51 m2 de área útil situada na baixa do Porto, na zona da Ribeira, perto da estação de São Bento. Já na vizinha cidade de Vila Nova de Gaia e por €130 mil compra uma destas habitações, junto à orla marítima, situada a poucos minutos do Porto. Não é indicada a área do imóvel.

A sul, no distrito de Lisboa, vende-se um apartamento T0, com 35 m2 de área bruta, construído em 2014, por €280 mil. Fica em Alfama, na zona histórica de Lisboa e situa-se num primeiro andar.

Perto da capital, mas a preços bem diferentes, está em comercialização um apartamento T0, no concelho da Amadora por €60 mil. A casa possui 30 m2 de área útil, foi construída em 1970, está mobilada e equipada.

Nota: A informação aqui veiculada é obtida a partir da análise da oferta de imóveis no portal bpiexpressoimobiliario.pt, a qual resulta da colocação de imóveis para venda e arrendamento por profissionais licenciados com alvará de mediação imobiliária. Esta informação é alvo de atualização permanente por parte desses profissionais e não constitui nenhuma obrigação contratual do Expresso Imobiliário