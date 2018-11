Formação intensiva na área da gestão

Miguel Setas, administrador da EDP, é o mais recente membro do júri do Global Management Challenge

FOTO JOSÉ OLIVEIRA

O júri da competição, organismo que zela pelo cumprimento das regras, conta agora com mais um membro, Miguel Setas, administrador do conselho de administração executivo da EDP. O mais recente membro do júri encara esta iniciativa, pela qual passou nos seus tempos de estudante, como uma formação na área da gestão que prepara melhor estudantes e quadros para a vida nas empresas.