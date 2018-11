Famílias emprestam ao Estado €16,5 mil milhões

As famílias portuguesas emprestaram €16,5 mil milhões ao Estado desde 2015. A dívida pública detida pelos particulares subiu, em quatro anos, de €13,6 mil milhões para €30,1 mil milhões, sobretudo em Certificados de Aforro e do Tesouro. Com o Banco de Portugal (BdP), que comprou uma grande quantidade de obrigações portuguesas no programa de compra de ativos do Banco Central Europeu (BCE), foram os principais financiadores do Estado desde janeiro de 2015. Ajudaram também a antecipar o pagamento de 83% do empréstimo do Fundo Monetário Internacional (FMI) durante estes quatro anos e a amortizar as cinco linhas de Obrigações do Tesouro que venceram neste período.

