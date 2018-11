Economia abranda no terceiro trimestre

Em claro abrandamento. É assim que os economistas ouvidos pelo Expresso descrevem o comportamento da economia portuguesa no terceiro trimestre. Os números oficiais só serão conhecidos esta semana, quando o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgar a estimativa rápida para a evolução do Produto Interno Bruto (PIB). Mas restam poucas dúvidas sobre a tendência de abrandamento.

É nesse sentido que apontam BPI, Millennium bcp e Santander Totta. O BPI espera um crescimento de 2,2% em termos homólogos (em relação ao mesmo período de 2017), e de 0,4% em cadeia (por comparação com os três meses anteriores). Números que batem certo com os do Santander Totta. Já o Millennium bcp é mais pessimista: antecipa uma variação homóloga de 2% e de 0,2% em cadeia. No global, a média destas previsões é um crescimento homólogo de 2,1% e uma subida em cadeia de 0,3%. Números que comparam com 2,4% e com 0,6%, respetivamente, no segundo trimestre do ano.

