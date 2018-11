Banco de Portugal envia RERT de Pinho ao Ministério Público

É uma das primeiras decisões da nova juíza de instrução criminal que acompanha o processo 184/12, que corre no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Os procuradores que investigam suspeitas de corrupção envolvendo a EDP e o antigo ministro da Economia Manuel Pinho vão ter acesso a informação detalhada sobre a adesão do ex-governante ao RERT — Regime Excecional de Regularização Tributária, apurou o Expresso.

