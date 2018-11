Science4you prepara entrada em bolsa

A Science4you anunciou hoje a intenção de entrar em bolsa através de uma Oferta Pública de Distribuição (IPO, na sigla em inglês) cujo montante pode atingir 15 milhões de euros.

"A Science4you, empresa 100% portuguesa dedicada ao desenvolvimento, produção e comercialização de brinquedos em Portugal, vem informar o mercado sobre a sua intenção de lançar uma Oferta Pública de Distribuição (IPO - 'Initial Public Offer') sobre ações representativas do seu capital social e solicitar a respetiva admissão à negociação no sistema de negociação multilateral Euronext Growth", refere a empresa em comunicado.

Segundo adianta a empresa, o IPO deverá incluir a emissão de novas ações pela Science4you num montante de aproximadamente 8,25 milhões de euros e uma venda parcial de ações já existentes detidas por atuais acionistas da empresa.

"É expectável que o IPO seja constituído por uma componente de aumento de capital e outra de venda de ações de atuais acionistas da empresa, podendo chegar até ao montante total de 15 milhões de euros, o que equivale a uma percentagem de capital a dispersar de até 45% do capital social", esclarece a empresa.