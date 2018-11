A "região única" que está a dar que falar. Assim é o Oeste

"Não vos quero dizer mais nada. O tempo é dos bancos falarem menos e ouvirem mais", afirmou António Ramalho. Perante os aplausos da plateia reunida na Quinta do Paul, em Leiria, o CEO do Novo Banco vincou a vontade de oferecer plataforma a uma geração que está a dar novo dinamismo ao país. E que é no Oeste que está um dos seus palcos mais vibrantes.

A região foi o palco do terceiro summit do "Os Nossos Campeões", projeto que junta SIC Notícias, Novo Banco e Expresso para dar a conhecer as personalidades que estão a ajudar a construir o Portugal do futuro e que representam o que de melhor o país tem para oferecer. Dez personalidades de diferentes campos do Oeste foram escolhidas como representativas do trabalho que está a ser feito na área.

José Fernandes

"Temos que convocar todos para criar uma nova centralidade com a região centro", atirou o presidente do Instituto Politécnico de Leiria, para quem a criação de redes entre turismo, indústria a e cultura é a única forma de criar sinergias necessárias para reter talento naquela que é "uma região única." Para Rui Pedrosa, estes pólos são "fundamentais para reinventar os territórios."

A cimeira reservou ainda espaço para a gravação de um programa especial da SIC Notícias, conduzido pelo diretor geral de informação do grupo Impresa, Ricardo Costa, e que contou com entrevistas cruzadas entre alguns dos distinguidos nesta etapa do projeto para revelarem o que os motiva e como a região os inspira.

José Fernandes

"Temos que continuar a inovar no campo do turismo. E isso tem acontecido bastante", apontouu Tiago Pires, o primeiro surfista português a participar no World Surf Championship, enquanto Sónia Tavares, dos The Gift, falou de Alcobaça como sítio "onde a música cresce por todo o lado. Já Raquel Aguero Mercado, que participou no lugar de Annarella Sanchez (responsável por um dos principais conservatórios em Portugal), falou de um país que as "acolheu como filhas adotivas." E que tem em Leiria um centro de dança de nível internacional. Um exemplo de inovação comum a todo o Oeste.