Saiba quais são os eventos que vão agitar os mercados esta semana

Uma semana cheia: regresso das sanções de Washington a Teerão, discussão no Eurogrupo do chumbo da Comissão Europeia ao orçamento italiano, eleições intercalares nos EUA, reunião de política monetária do banco central norte-americano, e evolução da escalada da guerra comercial

A segunda semana de novembro não vai dar descanso aos mercados. Cinco eventos podem agitar os mercados de acções, de matérias-primas e da dívida pública.

Sanções dos EUA ao Irão

Desde as primeiras horas de segunda-feira que reentraram em vigor as sanções dos Estados Unidos ao Irão, uma frente da guerra económica que poderá afetar o mercado do ouro negro.

O secretário de Estado norte-americano Michael Pompeo deverá publicar ainda esta segunda-feira a lista de oito países e “jurisdições” que ficarão isentas temporariamente de cumprir as sanções que penalizam o Irão nas áreas da energia, transporte marítimo, construção naval e sector financeiro. A Bloomberg adiantou que a Coreia do Sul, o Japão e a Índia poderão estar nessa lista.

O preço dos futuros do barril de Brent abriu em alta acima de 73 dólares, depois de ter fechado em 72,83 na sexta-feira passada.

Chumbo da Comissão ao orçamento italiano

A reprovação do ‘rascunho’ de orçamento para 2019 apresentado pelo governo italiano junto da Comissão foi introduzido na agenda da reunião desta segunda-feira do Eurogrupo presidido pelo ministro das Finanças português Mário Centeno. A reunião não vai tomar qualquer decisão sobre o assunto, dado que o governo de Roma tem até dia 13 de novembro, na próxima segunda-feira, para responder a Bruxelas se altera o orçamento no sentido de conformar as metas de défice orçamental e de dívida às regras da Comissão. Os ministros da zona euro esperam que o ministro italiano Giovanni Tria explique aos pares se vai seguir “os princípios comuns”, nomeadamente de “sustentabilidade” orçamental e da dívida, frisou Centeno à entrada para a reunião em Bruxelas.

Mas os sinais vindos de Roma continuam a ser de finca pé. “Estou convencido de que podemos alterar as regras de austeridade e de investimento [na zona euro] e que poderemos fortalecer a área do euro”, disse esta segunda-feira ao “Financial Times”, o vice-presidente do governo italiano, Luigi Di Maio, líder do Movimento 5 Estrelas. A mensagem do italiano é que Roma não vai alterar a estratégia expansionista orçamental e que, pelo contrario, espera que a “receita funcione entre nós” e que seja, depois, “aplicada a todos os outros países”. Manifestou-se adepto da política expansionista da Administração Trump – que deverá subir o défice federal de 3,5% do PIB em 2017 para 4,1% este ano e 4,6% em 2019 – sublinhando que a maior economia do mundo “está a crescer 4% graças a políticas expansionistas, que todo o mundo assume serem erradas, de aumento do défice, cortes nos impostos e investimentos em infraestruturas”.

No mercado da dívida pública da zona euro regista-se esta segunda-feira uma ligeira subida nos juros (yields) das obrigações dos periféricos. Os juros dos títulos italianos a 10 anos subiram no mercado secundário de 3,3% na sexta-feira para 3,33% agira. As taxas para as Obrigações do Tesouro, naquele prazo, aumentaram de 1,87% para 1,89% no mesmo período.

Alguns analistas admitem que o governo de Roma mexa na estratégia de expansão orçamental, apesar da primeira reacção ao chumbo ter sido a de reafirmar que não há Plano B, que o orçamento é para manter. O presidente Sergio Mattarella enviou uma carta ao primeiro-ministro Giuseppe Conte solicitando que o governo “desenvolva – mesmo no decurso do exame parçamentar [do orçamento] – o confronto e o diálogo construtivo com as instituições europeias” e que “coloque a Itália ao abrigo da instabilidade financeira”. Mattarella autorizou a passagem do orçamento para debate nas duas Câmaras do parlamento italiano. A discussão deverá terminar a 29 e 30 de novembro, muito depois do prazo dado por Bruxelas, e as votações finais já decorrerão no primeiro fim de semana de dezembro.

Eleições intercalares nos EUA

As eleições intercalares para as duas Câmaras do Congresso decorrem na terça-feira com os analistas divididos sobre o novo desenho do Câmara de Representantes e do Senado. Um dos cenários que recolhe maior consenso aponta para uma maioria democrata na Câmara e um reforço da maioria republicana no Senado.

As bolsas de Nova Iorque abriram esta segunda-feira ‘mistas’, com os principais índices no New York Stock Exchange em terreno positivo e o Nasdaq, a bolsa das tecnológicas, em trajectória negativa. Os mercados de acções norte-americanos fecharam na sexta-feira com perdas de 0,65%. Em outubro perderam 7%, sendo o pior mês do ano. Os factores negativos apontados que estão a afectar as bolsas de Nova Iorque são três: o começo de desgaste no tecido empresarial norte-americano provocado pela guerra comercial com a China, o impacto da subida das taxas directoras por parte da Reserva Federal (Fed) no aumento dos juros da dívida para máximos de sete anos, e a percepção de que alguns segmentos do mercado registam valorizações excessivas.

Reunião da Fed

O Comité de política monetária do banco central norte-americano reúne-se na terça e quarta-feiras no penúltimo encontro do ano, depois de ataques muito fortes do presidente Trump em outubro à orientação imprimida por Jerome Powell e com as eleições intercalares a decorrerem no primeiro dia de reunião. O comunicado oficial será publicado no dia seguinte às eleições, com os resultados já conhecidos.

Uma decisão de nova subida da taxa directora só deverá ser tomada na última reunião do ano e comunicada a 19 de dezembro. Os futuros das taxas directoras implicam uma probabilidade de 73% para uma subida para o intervalo entre 2,25% e 2,5% na reunião de dezembro.

A estratégia de subida, mesmo gradual, das taxas directoras tem um impacto sobre os juros da dívida dos títulos do Tesouro dos EUA que, no prazo de referência a 10 anos, atingiram 3,26% no início de outubro, um máximo de sete anos. Esta segunda-feira abriram a descer ligeiramente para menos de 3,2%, o valor em que fecharam na sexta-feira.

A reunião não será seguida de uma conferência de imprensa de Powell, pelo que não haverá oportunidade de ouvir o presidente da Fed responder aos ataques que a sua gestão sofreu em outubro por parte de Trump.

Guerra comercial EUA-China

Algumas sessões das bolas reagiram positivamente no final de outubro e no início de novembro as notícias que davam como certo um encontro entre Trump e Xi Jinping no final de novembro à margem da cimeira do G20 em Buenos Aires. A divulgação da realização no 1º de novembro de um telefonema entre os dois presidentes e uma noticia de que a Casa Branca já teria dado indicações para a preparação de um acordo com a China provocaram euforia nas bolsas.

No entanto, a notícia da preparação de um acordo foi desmentida e o conselheiro Larry Kudlow disse à CNBC que não estava optimista. Um editorial do “Global Times”, o diário em inglês do grupo de media do Partido Comunista da China, dava conta na semana passada que a China espera que a guerra comercial termine, mas advertia que Pequim está “mentalmente preparada para tensões prolongadas”.

Já esta segunda-feira, em Xangai, na abertura da Feira Internacional de Exportação, que conta com 3600 empresas de 172 países, o presidente Xi não deu sinais de quaisquer concessões às exigências da Casa Branca e denunciou o que caracterizou como “lei da selva” no comércio internacional. As bolsas da Ásia fecharam no vermelho esta segunda-feira, com um recuo de 1,2% do índice MSCI regional, com destaque para as quedas de mais de 2% em Hong Kong e de 1,6% no índice Nikkei 225 em Tóquio, a mais importante praça asiática e a terceira do mundo em capitalização de mercado.