Paddy Cosgrave: "Se esta é a vossa primeira vez em Portugal, não será a última"

"Levantem-se e apresentem-se a duas a três pessoas ao vosso lado". Este foi um dos primeiros desafios deixado pelo fundador e diretor executivo da Web Summit, no arranque do evento esta segunda-feira em Lisboa.

Paddy Cosgrave entrou numa sala em ovação, no mesmo palco em que já tinha estado nos dois últimos anos em Lisboa. A Altice Arena está cheia e quem não conseguiu entrar fica do lado de fora, com ecrãs gigantes a transmitirem o que se passa cá dentro. O enorme palco cheio de cubos coloridos que vão mudando de cor e que se vão afastando para dar a ideia que estão a voar é igual ao do ano passado.

Paddy Cosgrave elogiou um país e cidade "especiais" e deixou uma garanatia: "Se esta é a vossa primeira vez em Portugal, não será a última.", começou assim o fundador e diretor-executivo da Web Summit, recordando que o evento fica mais dez anos em Lisboa.

Paddy deu as boas vindas António Guterres, António Costa, Fernando Medina... e à mulher e ao filho. "Obrigado por me aturarem", brinca.

E resumiu assim o evento: "A Web Summit é sobre ouvir pessoas brilhantes a falar, mas também sobre conhecer novas pessoas, ligarem-se a outras pessoas", continua. "A tecnologia está a virar ao contrário o que conhecemos sobre o trabalho, sociedade, política, economia..."