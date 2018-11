Dicas de Poupança: veja como está a sua situação na nova “lista negra” do Banco de Portugal

Há quanto tempo não vai ver se está tudo bem com as suas contas? A famosa lista “negra” do Banco de Portugal chama-se na realidade Mapa da Central de Responsabilidades de Crédito. E pode ter acesso a esse documento em qualquer computador com acesso à internet.

O aspeto desse mapa acaba de mudar. Está muito mais detalhado e – numa primeira análise – mais fácil de ler. Se acha que isto não é importante, sugiro que mude de opinião. Às vezes pensamos que está tudo bem e não está. Conheço casos de pessoas que estavam descansadas e, quando foram ver, estavam na “lista negra” do Banco de Portugal, por engano. Pode acontecer a qualquer um. Pelo menos de seis em seis meses vou lá ver se está tudo bem comigo.

As mudanças

Vamos então às novidades. Agora o Mapa das Responsabilidades de Crédito tem duas opções. Quando emitir o mapa de responsabilidades de crédito, o titular poderá obter dois mapas:

1. O “mapa de responsabilidades de crédito” propriamente dito, com informação detalhada sobre todos os contratos de crédito de que o titular é devedor ou avalista/fiador, organizados em função da instituição que os reportou.

2. O “mapa de responsabilidades de crédito agregadas”, que resume as responsabilidades de crédito do titular na qualidade de devedor e na qualidade de avalista/ fiador (caso existam) para cada tipo de produto financeiro.

Em resumo, o documento agora tem muito mais páginas do que o anterior porque tem uma página muito mais detalhada para cada banco ou cartão de crédito. Com este documento fica a saber exatamente quantos créditos tem e quanto deve em cada um deles e se estão todos em ordem.

Quem é fiador fica também a saber se a outra pessoa está a pagar tudo a tempo e horas e quanto ainda falta pagar. Se ela deixar de pagar, aquele é o valor que fica à sua conta. Convém andar em cima disso.

Portanto, aproveite este conselho e vá ver assim que puder as novidades do Mapa de Responsabilidades de Crédito na página do Banco de Portugal. Confirme se está tudo bem consigo.

Se não sabe onde o encontrar basta pesquisar no Google “Mapa de Responsabilidades de Crédito” e vai logo dar à página certa. Depois é só usar o seu NIF e a password das Finanças, seguir as instruções da página e recebe logo o PDF com as suas informações. É imediato.

Se tiver dificuldade em interpretar o seu “retrato” financeiro tem AQUI o descodificador do Banco de Portugal.