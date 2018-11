Casa onde Madonna viveu com Guy Ritchie é alojamento local e custa 839 euros por noite

“Prepare-se para algumas fantasias cinematográficas” – anuncia a plataforma de reservas HomeAway sobre a casa em Londres que Madonna partilhou com Guy Ritchie e está agora disponível como alojamento de férias “for the very first time”, segundo enfatiza a própria plataforma.

Com diárias a partir de 839 euros, é possível fazer reservas AQUI para ficar no apartamento no bairro de Kensington onde Madonna viveu com o produtor britânico, com quem se casou em 2000.

Mas como uma das condições de reserva é a permanência mínima de quatro noites, significa que satisfazer esta “fantasia cinematográfica” implica gastos superiores a 3000 euros.

FOTO HOMEAWAY

A antiga casa de Madonna no bairro de Kensington tem capacidade para seis pessoas. Inclui dois quartos, duas casas de banho, sala e biblioteca, além de ter outros traços mais exclusivos, como um chuveiro em pedra e uma varanda de grandes dimensões, conforme é destacado na plataforma de alojamentos de férias.

Os “amplos espaços de entretenimento” e a “cozinha gourmet, insinuando as atividades apaixonadas dos seus anfitriões”, são algumas das características do apartamento evidenciadas no portal da HomeAway, onde se enfatiza que Madonna e Guy Ritchie gostavam de receber convidados “nesta residência luxuosa”, além de “dançar tango e preparar delícias culinárias para os seus amigos”.

FOTO HOMEAWAY

O apartamento, designado de “Príncipe Albert Kensington”, era na verdade de Guy Ritchie. O produtor de cinema britânico passou a partilhar este apartamento com a cantora americana ícone da pop quando começaram a namorar, em 1999, e viveram aqui até 2003, alguns anos depois do matrimónio. Ambos têm um filho em comum (Rocco, atualmente com 18 anos), além de terem adotado um outro, David, mas o casamento acabou em 2008, em litígio.

FOTO STEPHEN HIRD / REUTERS

Segundo a HomeAway, algumas cenas do filme “Layer Cake” – “Nem Tudo é o que Parece”, em português – de Guy Ritchie foram rodadas na parte de trás da casa, tirando partido do ambiente cinematográfico deste bairro londrino, marcado por casas com fachadas ao estilo georgiano.