Um desafio que fomenta o trabalho em equipa

A participação da Claranet Portugal no Global Management Challenge 2018 centrou-se numa equipa de estudantes e outra de quadros. A primeira já não está em prova e a segunda, formada por colaboradores de diferentes áreas desta estrutura, está a mostrar o que vale na segunda edição da primeira volta.

Sónia Jesus, diretora de recursos humanos desta multinacional tecnológica, conta que “não houve no passado oportunidade de participar nesta competição. Este ano e após a aquisição da Iten Solutions pela Claranet Portugal, acreditamos que é muito útil a criação de uma equipa multidisciplinar que participa no desafio e que fomente o trabalho em equipa”. Acrescenta que atualmente estão num momento de integração das duas empresas, razão pela qual este sentido de união da equipa é ainda mais relevante.