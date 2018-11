“Reduzimos a dívida sem deixar de investir”

no quartel-general da Visabeira, no Palácio do Gelo, em Viseu, 800 funcionários distribuídos por dois pisos ocupam-se dos serviços partilhados e das operações remotas da multinacional um pouco por todo o mundo. Cem empresas operando em 74 mercados, 10 mil assalariados em 17 países (4800 em Portugal) e €640 milhões de faturação (2017) — eis o retrato atual do maior conglomerado português sediado fora de Lisboa e Porto. Não se safou nada mal o grupo de engenharia de redes fundado em 1980 pelos irmãos Daniel (falecido em 1985) e Fernando Nunes, que começou por abrir valas e assentar cabos para as redes elétrica e de telecomunicações. Nuno Marques leva seis anos no grupo e sucedeu em 2015 a Paulo Varela como presidente executivo. O seu compromisso é atingir a faturação de €1000 milhões em 2020 — 70% no exterior.

Qual o rumo da multinacional Visabeira, 40 anos depois da fundação?

O crescimento internacional, através do reforço dos três negócios estratégicos. A área dos serviços de engenharia de redes de telecomunicações e energia será a principal alavanca, por ter mais potencial de crescimento. Estamos no top 3 europeu, já somos o operador mais diversificado. A ambição é chegar à liderança. Depois, na indústria, manter a expansão mundial da Vista Alegre e da Bordalo Pinheiro. E manter a presença no turismo, que tem um peso mais reduzido.