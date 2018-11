“O cadastro dos prédios rústicos pode mudar a forma como olhamos para o Interior”

Ao longo de mais de quatro décadas de trabalho na Administração Pública, Anabela Pedroso esteve envolvida em várias iniciativas que marcaram indelevelmente a modernização do Estado mas o cadastro simplificado, o projeto-piloto que desceu à zona do Pinhal Interior para fazer o mapeamento da propriedade rústica, “foi, claramente, o mais gratificante em que trabalhei em toda a minha vida”, confessa ao Expresso. O projeto é agora para alargar ao resto do país, aos 150 concelhos que ainda não têm cadastro, e a secretária de Estado da Justiça está convencida de que “poderá mudar o paradigma e a forma como olhamos para o interior”.

Se houver empenho político e técnico, está convencida de que, em 10 anos, Portugal poderá ter, enfim, todo o seu território registado e mapeado.