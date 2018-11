Novo choque inquieta trabalhadores

Esta semana o sindicato representativo dos trabalhadores da Cimpor iniciou a ronda de plenários pelos centros operacionais da empresa, no âmbito da discussão do caderno reivindicativo e da revisão do Acordo de Empresa

FOTO TIAGO MIRANDA O primeiro plenário foi no centro de distribuição da Maia. A inesperada mudança acionista não fazia parte da agenda, mas a entrada em cena dos turcos da OYAK Cement, detida pelo fundo de pensões das Forças Armadas da Turquia e pela Taiwan Cement Corporation (40%) tornou-se um dos temas de debate.

