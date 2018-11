Habitat Invest recupera projeto de irlandeses na Quinta da Marinha

Muitos dos empreendimentos que estão agora a ser desenvolvidos em Portugal são projetos antigos de empresas que faliram ou abandonaram o país durante a crise e que acabaram por ir parar às mãos de bancos, que depois os venderam por um preço mais vantajoso.

É o caso do Bayline, que a Vanguard Properties, do francês Claude Berda, está a desenvolver no Algarve, ou do Bloom Marinha, que a Zaphyra e a Reformosa vão construir na Quinta da Marinha, tal como o Expresso avançou em primeira mão há cerca de um mês. E é também o caso do Marinha Prime, um empreendimento que as promotoras Habitat Invest e Noronha Saches estão a fazer também na Quinta da Marinha.