Há três novas empresas exportadoras por dia

O presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís Castro Henriques, não duvida de que há cada vez mais empresas portuguesas a ousar vender os seus produtos além-fronteiras, entrando no “jogo” da exportação e da internacionalização.

Para já, os números disponíveis até 2016 revelam que, em apenas seis anos, o número de empresas portuguesas com perfil exportador disparou 43%, de 16.649 em 2010 para 23.744 em 2016. Pelas contas do Expresso, é uma média superior a três novas exportadoras por dia.