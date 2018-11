“Gostaria de ver o PS prometer a abolição de portagens no interior”

João Paulo Catarino garante que vai passar a haver mais Governo no interior do país. Diz que a instalação da sua secretaria de Estado em Castelo Branco é um sinal político forte, e que, embora pelos piores motivos, as campainhas a propósito do interior tocaram em vários ministérios depois dos incêndios de 2017.

Como é que nasce a Secretaria de Estado da Valorização do Interior? É uma espécie de fase seguinte da Unidade de Missão para o Interior, onde estava há três anos?

A visibilidade é, agora, muito maior e creio que o interior sai valorizado. Acima de tudo, espero que esta secretaria de Estado se torne irreversível. Ou seja, que continue a existir para lá deste Governo. Mas a maior vantagem é ter ficado na dependência direta do ministro-adjunto que tem também a Economia. Até porque o desenvolvimento do interior faz-se por via da economia e do emprego.