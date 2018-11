Estas startups já estão mais do que prontas

No que pensei quando anunciaram o meu nome? Uma grande surpresa, mas também o início de muito trabalho”, confessa Mahmoud Hamada. É assim que o responsável pela Samawatt, empresa que conquistou o júri do EDP Open Innovation, relata o que lhe passou pela cabeça no momento em que soube que era o vencedor de €50 mil e de um lugar no maior certame global de empreendedorismo, a Web Summit. O que vai requerer ainda mais esforço de organização: se é certo que a vitória implica muito trabalho extra, também é certo que é sinónimo de uma grande oportunidade.

