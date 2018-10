Montepio: Tomás Correia vai a votos com Maria de Belém

António Tomás Correia, presidente da associação do Montepio desde 2008, apresentou no último dia do prazo a sua lista para um quarto mandato à frente da dona do banco Montepio. A seu lado para o conselho de administração tem a deputada socialistas Idália Serrão, Luís Almeida, e dois membros do atual conselho, Vírgilio Lima e Carlos Beato.

Da lista de Tomás Correia fazem ainda parte a ex-ministra da Saúde, Maria de Belém, que concorre à presidência do conselho geral, Ivo Pinho para o conselho fiscal e o padre Vítor Melícias para a mesa da assembleia geral.

No comunicado enviado pela candidatura de Tomás Correia pode ler-se que esta é uma lista de unidade, que integra todas as correntes de pensamento na sociedade portuguesa, e que apresenta, entre os principais objetivos estratégicos para o próximo mandato, "garantir um crescimento sólido e sustentado da Associação Mutualista, aprofundar a intervenção na área da saúde, proporcionar a melhor experiência possível aos associados na relação com a associação, ampliar e fortalecer o programa de vantagens e reforçar a sustentabilidade e a colaboração institucional".

As duas listas alternativas a Tomás Correia

As candidaturas de Fernando Ribeiro Mendes e de António Godinho às eleições para a associação foram também esta semana formalizadas.

Da lista de Ribeiro Mendes, atual administrador da associação mas que se afastou da visão de Tomás Correia para o grupo, fazem parte João Costa Pinto, ex- presidente do Crédito Agrícola, para liderar o conselho geral; João Proença, ex-dirigente da UGT, para presidir à mesa da assembleia geral; e João Carvalho das Neves para o conselho fiscal. Para o conselho de administração, Ribeiro Mendes propõe Miguel Coelho (atual administrador), Maria Nazaré Barroso, vogal do conselho de administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, assim como Pedro Corte Real e Ana Nogueira.

Da lista de António Godinho fazem parte o economista Eugénio Rosa que se candidata ao conselho fiscal, o ex-administrador do BCP, Alípio Dias para presidir ao conselho geral e o general Pinto Ramalho para a mesa da assembleia geral. Do conselho de administração proposto por António Godinho fazem parte António Couto Lopes, Nuno Monteiro, Lúcia Gomes e Tânia Flores.