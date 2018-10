Já está escolhido o novo presidente da administração da Semapa

Heinz-Peter Elstrodt vai ocupar a partir de janeiro o cargo deixado vago por Pedro Queiroz Pereira, que faleceu em agosto. João Castello Branco, atual presidente executivo da Semapa, assume os cargos de presidente não executivo na Navigator (ex-Portucel) e Secil. Objetivo: manter uma gestão profissional

Heinz-Peter Elstrodt vai assumir o cargo de presidente do conselho de administração da Semapa, que estava vazio na sequência do falecimento em agosto do empresário Pedro Queiroz Pereira.

O gestor, que é professor na London Business School e é considerado um especialista em empresas familiares, vai assumir a presidência do grupo -, que tem negócios na área florestal, com a Navigator, cimentos, com a Secil, e ambiente, com a ETSA -, já a partir de 1 de janeiro. Está presente nas administrações de alguns grupos empresariais como não executivo.

A Semapa refere que, no seu currículo, destaca-se a "experiência de acompanhamento em temas de governo e estratégia de empresas internacionais relevantes, nomeadamente em “family business”. Nesta qualidade apoiou empresas líderes de controlo familiar em várias regiões do globo em processos de transição geracional e governo corporativo, matérias nas quais tem vindo a trabalhar nos últimos anos com o Grupo Semapa".

João Castello Branco, atualmente presidente da Comissão Executiva da Semapa, acumulará este cargo com o de presidente do conselho de administração das participadas Navigator e Secil "com efeito imediato".

Em comunicado, a Semapa refere que "estas alterações são o corolário de um trabalho que já se tinha vindo a desenvolver para preparar a transição geracional antes do falecimento de Pedro Queiroz Pereira, e refletem o desejo acionista de dar continuidade a um modelo de separação entre a esfera acionista e a esfera de gestão e de continuar a apostar na profissionalização do mesmo, não só a nível da gestão executiva mas também em matérias de governo e de gestão não executiva".

As três filhas de Queiroz Pereira, que herdaram o seu império empresarial, deverão continuar a ter presença nos órgãos sociais de algumas empresas do grupo.