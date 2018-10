Inflação na zona euro subiu para 2,2% em outubro

Ao contrário de Portugal, onde o movimento foi de desaceleração da inflação, a variação de preços no espaço da moeda única subiu de 2,1% em setembro para 2,2% na primeira estimativa para outubro divulgada esta quarta-feira pelo Eurostat.

A inflação na zona euro deverá ter subido para 2,2% em outubro, segundo a estimativa rápida do Eurostat, o organismo de estatísticas da União Europeia. Trata-se de uma aceleração da inflação no espaço da moeda única face a 2,1% em setembro.

São níveis de inflação ligeiramente acima da meta de inflação do Banco Central Europeu (BCE) que é definida como "abaixo, mas próxima de 2%". Esta inflação para o conjunto da zona euro é mais elevada do que a registada para Portugal, que desceu para 1% em outubro, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística em Lisboa.

O grande motor da inflação em outubro foi, uma vez mais, o preço da energia, que deverá ter registado uma variação homóloga (em relação ao mesmo mês do ano passado) de 10,6%, mais alta do que em setembro, quando registou 9,5%.

A inflação subjacente, sem contar com as variações nas componentes mais voláteis da energia, alimentação, álcool e tabaco, subiu de 0,9% em agosto e setembro para 1,1% em outubro. O BCE também dá atenção à evolução deste indicador.

No quadro conjuntural da zona euro, a inflação subiu em setembro e outubro, mas o crescimento do Produto Interno Bruto terá desacelerado no terceiro trimestre de 2018, com a taxa a descer para 1,7% face a 2,2% no trimestre anterior. A taxa de desemprego em setembro manteve-se em 8,1%, idêntica à de agosto, e a mais baixa desde novembro de 2008.

Mario Draghi, o presidente do BCE, já tinha admitido, na conferência de imprensa da semana passada após a reunião de politica monetária, que a dinâmica "tinha enfraquecido um pouco", condicionada por alguns factores específicos a alguns países e pela proeminência de riscos globais, como o protecionismo e a volatilidade nos mercados financeiros. Apesar disso, o BCE continua a considerar que os riscos estão equilibrados.