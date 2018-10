Inflação desce para 1% em outubro

A taxa de inflação desceu para 1% em outubro, segundo a estimativa rápida publicada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Em setembro, a inflação havia sido de 1,4%. A variação do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor registou um trambolhão ainda maior, de 1,8% no mês anterior para 0,9% este mês

A taxa de variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá descido em outubro para 1%, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada esta quarta-feira. Em setembro, a inflação havia sido de 1,4%. A variação média nos últimos doze meses ficou em 1,1%, abaixo de 1,2% do mês anterior. Às 10h (hora portuguesa), o Eurostat divulgará a estimativa preliminar para a inflação na zona euro, que, em setembro, foi de 2,1%, muito superior à portuguesa.

Trata-se da variação do índice em termos homólogos, ou seja em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados definitivos serão divulgados pelo INE a 13 de novembro.

A inflação sem as componentes mais voláteis do índice de preços, que é designada por inflação subjacente, desceu, também, de 0,9% em setembro para 0,6% nesta primeira estimativa para outubro.

Para permitir comparações europeias, o INE divulga, também, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), cuja variação deu um trambolhão ainda maior. A variação homóloga foi de 0,9% em outubro face a 1,8% em setembro. Comparando com os IHPC já divulgados por outras economias do euro, esta semana, a variação no caso português é muito inferior. Em Espanha, a variação foi de 2,3% (idêntica a setembro), na Alemanha de 2,4% (subiu duas décimas em relação à variação de setembro) e em França de 2,5% (idêntica a setembro).