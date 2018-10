Viagens dos portugueses ao estrangeiro dispararam 18% numa primavera chuvosa

Os residentes em Portugal realizaram 621,8 mil viagens ao estrangeiro nos meses de abril, maio e junho, o que correspondeu a um aumento de 18,1% face a igual período do ano passado, segundo revelam os dados da Procura Turística dos Residentes no 2.º trimestre de 2018 do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O peso das viagens ao estrangeiro no total das deslocações turísticas dos residentes no segundo trimestre atingiu 13,1% e subiu 1,8 pontos percentuais, num período do ano marcado por uma primavera mais fria e chuvosa que o habitual.

Ao todo, os portugueses efetuaram 4,7 milhões de deslocações turísticas no segundo trimestre, destacando-se o peso de 45,3% nas viagens por "lazer, recreio ou férias". As viagens "profissionais ou de negócios" subiram 9% face ao mesmo período do ano passado, atingindo 428,8 mil. Já as viagens para "visita a familiares ou amigos" registaram um decréscimo de 4,1 pontos percentuais, mas ainda assim atingiram 2 milhões e representaram 41,2% do total.

Apesar do crescimento de 2,1% nas viagens turísticas dos residentes no segundo trimestre comparativamente com o homólogo do ano anterior, o INE constata que houve aqui uma "desaceleração", uma vez que o crescimento no trimestre anterior tinha sido de 12,1%, e de 7,4% no que o precedeu (o quarto trimestre de 2017).