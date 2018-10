Valor das casas em Portugal subiu para 1205 euros por metro quadrado

O valor médio da avaliação bancária no âmbito dos pedidos de crédito para compra de habitação subiu 9 euros entre agosto e setembro, segundo o INE. Nos apartamentos a subida ainda foi maior, com um aumento de 12 euros

Em setembro, o valor médio da avaliação bancária no âmbito de pedidos de crédito para aquisição de habitação foi superior em 9 euros ao registado em agosto, ficando-se em 1205 euros por metro quadrado, segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos ao Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação.

O valor médio de avaliação dos apartamentos subiu 12 euros em setembro face ao mês anterior, atingindo 1264 euros por metro quadrado e, no caso das moradias, subiu 9 euros para 1111 euros por metro quadrado.

A nível regional, a maior subida registada para o conjunto da habitação verificou-se no Alentejo (1,5%) e a única região com descidas foi a Madeira (menos 0,4%).

O valor médio das habitações no país aumentou 70 euros em setembro na comparação com o mês homólogo do ano passado, o equivalente a um aumento de 6,2%. O crescimento mais elevado no comparativo com 2017 verificou-se no Algarve (aumento de 9,7%) e o mais baixo no Alentejo (4,3%).

A nível das moradias, os valores mais elevados em setembro, segundo o INE, registaram-se na área metropolitana de Lisboa (1532 euros por metro quadrado) e no Algarve (1512 euros/m2). De agosto para setembro, o valor da tipologia T3 subiu 6 euros para 1097 euros por metro quadrado, enquanto a moradia tipo T4 registou um aumento de 25 euros, atingindo 1152 euros por metro quadrado.