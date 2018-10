Taxa de desemprego desce para valor mais baixo desde 2002

A taxa de desemprego voltou a recuar em setembro, indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística, divulgados esta terça-feira. Segundo a estimativa provisória do INE, o desemprego caiu para 6,6%, menos 0,3 pontos percentuais do que no mês anterior. Mais ainda, para encontrar um valor mais baixo na taxa mensal é preciso recuar 16 anos, a setembro de 2002, quando se encontrava nos 6,5%.

Este recuo em setembro acontece depois de agosto ter ficado marcado pelo primeiro aumento da taxa mensal de desemprego desde fevereiro de 2016. Nesse mês o desemprego subiu 0,1 pontos percentuais, para 6,9%, indica a estimativa definitiva do INE. Um valor que representa uma uma revisão em alta face aos 6,8% avançados na estimativa provisória, há um mês. Recorde-se que os dados mensais divulgados pelo INE são ajustados da sazonalidade.

Voltando a setembro, a estimativa provisória da população empregada ascendeu a 4,8143 milhões de pessoas, mais 0,2% (7,4 mil pessoas) do que no mês anterior. Em termos homólogos, isto é, em relação a setembro de 2017, a população empregada aumentou 2%, ou seja, em 96,3 mil pessoas.

Quanto à população desempregada, a cuja estimativa provisória aponta para 340,4 mil pessoas. Número que traduz uma diminuição de 5,1% (menos 18,2 mil) em relação a agosto. Em termos homólogos, a redução foi de 22,7%. Ou seja, há menos 100,1 mil pessoas desempregadas do que em setembro de 2017.

Quanto aos jovens (dos 15 anos aos 24 anos), a taxa de desemprego também recuou em setembro. Segundo a estimativa provisória ficou nos 19,6%, o que compara com 20,3% em agosto. Em setembro de 2017 estava nos 24,5%.