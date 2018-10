 Paulo Macedo "A Caixa quer devolver dinheiro aos contribuintes"

Depois de ter recebido uma injeção de capital público de cerca de 4 mil milhões de euros, a Caixa Geral de Depósitos deverá em 2019 distribuir dividendos ao Estado. Mas, para Paulo Macedo, não se trata de nenhum favor : "Ninguém distribui dividendos porque da jeito".

Durante a conferência de imprensa que decorre esta terça-feira para apresentar os resultados do terceiro trimestre, altura em que o banco registou lucros na ordem dos 369 milhões de euros, Paulo Macedo explicou que, para devolver dinheiro ao Estado é preciso cumprir vários requisitos. "É um processo que implica vários passos, entre os quais a geração de fundos, o cumprimento de requisitos de capital definido pelo Banco Central Europeu (BCE)", e não menos importante pelos "resultados dos stress test" que irão ainda ser objeto de análise por parte do BCE.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2019 Mário Centeno conta com um encaixe de 326 milhões de euros em dividendos do Banco de Portugal e da Caixa, cabendo ao banco público cerca de 200 milhões de euros.

Paulo Macedo considera que o valor esperado pelo ministro das Finanças é "plausível" mas lembra que a Caixa "para poder distribuir dividendos tem de demonstrar que num cenário adverso consegue ter um capital adequado". Depois, prossegue, "é também preciso que o BCE e a DGComp concordem".

Em suma:"Temos bons indicadores e boas expetativas" para distribuir poder dividendos, como o Governo espera, mas existem premissas a cumprir e que não estão ainda garantidas.