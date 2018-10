Marques Mendes vai presidir à mesa da assembleia geral do banco da Caixa em Angola

Luís Marques Mendes, segundo avança o Eco, foi convidado pelo presidente da CGD, Paulo Macedo, para presidir à mesa da assembleia geral do Banco Caixa Geral Angola, no qual o banco público tem 51% do capital em parceria com a petrolífera angolana Sonangol, que detém 24% do capital. Segundo revela o Eco, o advogado da Abreu Associados e comentador político aceitou o convite.

O cargo de presidente da AG ficou disponível depois do pedido de demissão de António Vitorino, que aceitou o lugar de diretor-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM, uma agência da ONU).

Marques Mendes é advogado, comentador da SIC e conselheiro de Estado do Presidente da República.

Em 2017, o Caixa Geral Angola registou um resultado líquido de 7 656 milhões de kwanzas (cerca de 40 milhões de euros), uma quebra de 38,1% comparativamente a 2016, revela o relatório divulgado pelo banco, citado pela Lusa.