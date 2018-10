Lucro dos CTT cai 49,3% até setembro para 9,9 milhões de euros

O lucro dos CTT caiu 49,3% nos primeiros nove meses do ano, face a igual período de 2017, para 9,9 milhões de euros, "fortemente influenciado pelos gastos não recorrentes associados ao plano de transformação operacional".

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT adiantam que "obtiveram nos primeiros nove meses de 2018 um resultado líquido consolidado atribuível aos acionistas de 9,9 milhões de euros, valor 49,3% abaixo do atingido no período homólogo, correspondendo a uma margem líquida sobre os rendimentos operacionais de 1,9%".

Os CTT adiantam que o lucro obtido "foi fortemente influenciado pelos gastos não recorrentes associados ao plano de transformação operacional no montante de 16,3 milhões de euros".

Os rendimentos operacionais subiram 1,3% para 524,9 milhões de euros e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 22,7% para 45,8 milhões de euros.