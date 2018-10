Lixos. Regulador recorre a ex-presidente da EGF para auditar a própria empresa

O último presidente da EGF antes da privatização foi contratado assessorar a entidade reguladora que supervisiona a empresa a que presidiu

A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) recorreu ao ex-presidente da EGF -Empresa Geral de Fomento, João Pedro Rodrigues, para definir o regulamento tarifário e auditar a empresa a que presidiu.

Nos lixos, a EGF, do universo Mota-Engil, é única empresa supervisionado pela ERSAR, gerindo 11 concessões no mercado regulado.

João Pedro Rodrigues negociou o último modelo regulatório na qualidade de presidente da EGF. No novo, para vigorar no período 2019/21 participará como consultor técnico do regulador.

Contrato de assessoria técnica

A participação do ex-presidente da EGF surge através da Ecovisão, uma empresa de ambiente do grupo Elevo, a quem a ERSAR adjudicou em setembro por ajuste direto um contrato (24 mil euros) para prestar “serviços de apoio na revisão do Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos( PERSU) 2020, com reflexos no regulamento tarifário”.

É João Pedro Rodrigues quem assina o contrato pela Ecovisão e surge como responsável pelo projeto. O contrato é válido por um ano e consiste numa bolsa de 200 horas de consultadoria.

A intervenção da Ecovisão surge num momento em que o regulador prepara o tarifário que entra em vigor em janeiro.

Nos termos do contrato, o apoio técnico inclui a “análise dos planos de investimentos” apresentado pela EGF, “auditorias específicas” para o regulador “aferir com rigor” o desempenho das 11 concessionárias ou definição de “mecanismos de regulação adicionais”.

No modelo regulado, a taxa de remuneração é definida pela entidade reguladora e depende dos investimentos assumidos pelos concessionários.

João Pedro Rodrigues está ligado ao setor dos resíduos desde 1995 e presidiu à EGF no triénio (2012-15) que antecedeu a privatização. Após a aquisição da EGF pela Mota-Engil/Urbaser manteve-se mais um ano como administrador. Este ano transferiu-se para a Ecovisão.

O recurso ao ex-presidente da EGF pode comprometer a imparcialidade ou tipificar um conflito de interesses? Contactados na segunda-feira pelo Expresso nem a ERSAR, nem João Pedro Rodrigues responderam até agora. A EGF diz que “não comenta” uma situação a que é alheia.