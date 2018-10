Grupo Jerónimo Martins com lucros de 292 milhões de euros

O grupo Jerónimo Martins, detentor das cadeias de lojas Pingo Doce em Portugal, Biedronka na Polónia e Ara na Colômbia, teve um crescimento das vendas de 7,3%, para 12,8 mil milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018. E, no mesmo período, os lucros avançaram 2,4%, para 292 milhões de euros.

De acordo com o grupo de distribuição, "o desempenho de vendas alcançado nos três países permitiu o crescimento dos principais indicadores, o fortalecimento das quotas de mercado de todas as insígnias e o reforço da competitividade dos modelos de negócio".

O resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 5%, para 709 milhões de euros.

A Jerónimo Martins destaca também o facto de o investimento ter atingido 476 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano.

Pedro Soares dos Santos, presidente do grupo, destacou o facto de as lojas Biedronka, o principal negócio da Jerónimo Martins terem continuado a ganhar quota de mercado (mais 1,7 pontos percentuais acumulado a agosto) e a "garantir a sua rentabilidade operacional". Isto "num contexto, ainda não estabilizado, de adaptação à proibição de abrir lojas em alguns domingos", afirmou em comunicado, realçando que "este desempenho foi conseguido com menos 16 dias de vendas e num contexto de baixa inflação alimentar".

O gestor disse ainda que "em Portugal, o Pingo Doce e o Recheio registaram um desempenho notável, impulsionado por iniciativas comerciais eficazes". E, "na Colômbia, a Ara expandiu a rede de lojas e a infraestrutura logística. A companhia conseguiu estabilizar o valor das perdas ao nível do EBITDA e está a registar progressos em variáveis-chave de rentabilidade com relevância fundamental para o futuro".