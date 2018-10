Casas em Lisboa custam mais 1500 euros por metro quadrado do que no resto do país

Nos últimos 12 meses, 38 municípios registaram um preço de venda de habitação muito acima do total nacional, destacando-se o caso de Lisboa, onde o preço por metro quadrado atinge 2753 euros, ultrapassando em mais de 1500 euros o valor do metro quadrado na média a nível do país. É uma das conclusões das Estatísticas de Preços na Habitação ao nível local, relativas ao segundo trimestre de 2018, divulgadas esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Na lista dos 38 municípios mais caros em termos do valor das casas também se destaca Cascais (2100 euros por metro quadrado) e Oeiras (1818 euros/m2).

São sobretudo os municípios do Algarve a engrossar a lista dos mais caros do país para compra de habitação, como é o caso de Loulé (1846 euros/m2), Lagos (1744 euros/m2), Albufeira (1631euros/m2) ou Tavira (1594 /m2). Ao todo, 13 municípios do Algarve estão entre os 38 mais caros do país.

Porto teve o maior aumento, de 24,7%

No Porto foi onde se registou o maior aumento nos preços das casas, que no segundo trimestre atingiu 24,7% comparativamente com o período homólogo do ano passado.

O INE constata ainda que "entre as sete cidades do país com mais de 100 mil habitantes, o Porto destacou-se por registar, pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2016, o segundo maior preço mediano de alojamentos familiares (1460 euros/m2), após Lisboa e ultrapassando o valor da cidade do Funchal (1439 euros/m2)".

De abril a final de junho, o valor mediano de alojamentos familiares em Portugal foi de 969 euros por metro quadrado, registando um aumento de 2% face ao trimestre anterior e um crescimento de mais de 8% comparativamente com o trimestre homólogo do ano passado.

Nas casas novas, o valor mediano de vendas em Portugal cifrou-se em 1084 euros por metro quadrado, no segundo trimestre.