Caixa lucra 369 milhões de euros até Setembro

A Caixa Geral de Depósitos registou lucros de 369 milhões de euros entre janeiro e setembro deste ano, uma melhoria significativa face ao prejuízo de 47 milhões de euros do ano passado.

Em conferência de imprensa realizada esta terça-feira ao fim da tarde em Lisboa, o presidente do banco público, Paulo Macedo referiu que a qualidade dos ativos está a fazer o seu caminho, melhorando o rácio do crédito problemático, que atingiu no terceiro trimestre os 9,6%.

A margem financeira, diferença entre os juros pagos e os juros recebidos, melhorou em Portugal 4%. Já em termos consolidados a margem financeira caiu 2,4% devido a efeitos cambiais adversos do banco da Caixa em Angola e Macau.

As comissões aumentaram 8,8%no período em análise. Já os custos de estrutura caíram 12,4%, excluindo os custos não recorrentes relativos a programas de redução de pessoal e gastos gerais administrativos, que ascenderam em 2018 e 2017 a mais de 311 milhões de euros.

As provisões e imparidades para risco de crédito subiram 19% de 40,9 milhões de euros para 48,7 milhões em Setembro de 2018.

No que toca aos depósitos captados regista-se ainda um decréscimo de 2,3%de Setembro de 2017 para igual período de 2018. Na atividade doméstica os depósitos registaram uma queda marginal de 0,5 %, o que contraste com a queda de 10,8% nos depósitos das operações no exterior. Os recursos totais caíram 4,9%.

No crédito, por seu turno, a queda foi de 6,2% na atividade doméstica, com decréscimos maiores no financiamento às empresas (8,3%). Em termos globais a concessão de crédito caiu 6%.