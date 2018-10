C&A investiu €12 milhões em Portugal e Espanha na implementação de novo conceito de loja

Em Portugal, no último ano, a marca implementou o novo conceito em quatro lojas -- Loulé, Telheiras, Gondomar e Viseu -- às quais se vão juntar mais dois espaços no início de 2019

A C&A investiu mais de 12 milhões de euros em Portugal e Espanha, entre julho de 2017 e setembro de 2018, para implementar um novo conceito de loja que já aumentou as vendas em 10%, foi anunciado nesta terça-feira.

"A C&A continua a fazer progressos na implementação do seu novo conceito de loja, concebido para melhorar a experiência de compra. Um plano que a empresa leva a cabo a nível global e que, no último ano, resultou num investimento de mais de 12 milhões de euros em Portugal e Espanha, para a abertura de novos pontos de venda e transformação dos existentes", indicou, em comunicado, a cadeia internacional de lojas de vestuário.

Em Portugal, no último ano, a marca implementou o novo conceito em quatro lojas -- Loulé, Telheiras, Gondomar e Viseu -- às quais se vão juntar mais dois espaços no início de 2019, tal como disse à Lusa fonte oficial da C&A. Por sua vez, em Espanha, a cadeia de vestuário implementou o novo conceito em quatro lojas -- Valência, Corunha, Córdova e Málaga -- e, "muito em breve", vai somar mais duas lojas em Barcelona e Alicante.

"O objetivo do nosso plano de renovação, que está a assumir um esforço de investimento significativo em todos os mercados em que estamos presentes, é melhorar e simplificar a experiência de compra dos nossos clientes, adaptando os espaços C&A às suas necessidades. Na verdade, investimos mais do dobro do que em 2017, e para 2019, contamos com planos igualmente ambiciosos", disse, no mesmo documento, o diretor-geral da C&A para Portugal e Espanha, Domingos Esteves.

Apesar de não adiantar mais pormenores, a C&A revelou que as lojas renovadas registaram uma subida de 10% nas vendas médias. Em 2017, a marca renovou 45 pontos de venda na Europa, seguindo o novo modelo que aposta em espaços mais apelativos e numa disposição dos produtos e secções mais atrativa.

Até ao final do ano, a cadeia prevê que o novo conceito esteja implementado cerca de 10% das suas 1.500 lojas europeias.

Em Portugal e Espanha, a C&A conta com 2.069 trabalhadores, distribuídos por 118 lojas.