Apoio de Bruxelas a desempregados portugueses afetados pela globalização desde 2007 não ultrapassou 13,3 milhões de euros

Os 4,7 milhões de euros anunciados na última semana para apoiar 730 trabalhadores do sector têxtil, despedidos das empresas Ricon e Gramax (ex-Triumph), e outros 730 jovens que não trabalham, não estudam, nem estão em formação (conhecidos por jovens nem, nem), não são caso único de apoio do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEAG) a Portugal. Há outras cinco situações em que isso aconteceu.

Desde 2007, Portugal contou com 13,3 milhões de euros deste fundo, criado por iniciativa do então presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, para ajudar pessoas que ficaram sem emprego devido ao impacto da globalização. O objetivo foi ajudar a financiar ações para promover a reintegração no mercado de trabalho de mais de 6700 trabalhadores.

Há sete anos que o FEAG não atribuía verbas a Portugal, segundo os dados solicitados pelo Expresso à Comissão Europeia. O último apoio – anterior ao anúncio da semana passada – remonta a 2011, quando Bruxelas mobilizou 1,5 milhões de euros deste fundo para ajudar 726 trabalhadores do sector automóvel. Em causa esteve o encerramento de três fábricas de componentes no Centro e Norte de Portugal, entre julho de 2010 e abril de2011: a Kromberg & Schubert, em Guimarães; a Lear, na Guarda; e a Leoni, em Viana do Castelo.

Antes, o FEAG já tinha atribuído mais de 1,4 milhões de euros em 2010, para apoiar 680 trabalhadores do sector do calçado, na sequência do fecho de portas da Rhode, em Santa Maria da Feira, que lançou para o desemprego perto de mil trabalhadores. Um ano antes, tinha sido o encerramento da Qimonda a motivar um apoio de 2,4 milhões de euros para ajudar 839 antigos trabalhadores deste empresa de semicondutores a encontrarem um novo emprego. Também em 2009, o fundo atribuiu perto de 833 mil euros para apoiar 1504 ex-trabalhadores de pequenas e médias empresas da área têxtil no Norte e Centro do país, que perderam o emprego por causa da globalização. Este foi um dos sectores mais penalizados em Portugal, tanto pela deslocalização de produção para países com um custo de mão de obra mais baixo (como a China e a Índia), como pelo rápido aumento das importações têxteis europeias com origem nesses países, em detrimento de produtores como Portugal.

Por fim, logo em 2007, o primeiro ano de funcionamento do FEAG, foram atribuídos mais de 2,4 milhões de euros a Portugal para ajudar 1549 trabalhadores portugueses do sector automóvel, que perderam o emprego, a voltar ao trabalho. Então, esteve em causa o encerramento de três unidades de produção: a Alcoa Fujikura (região de Lisboa); a Opel Portugal (Alentejo); e a Johnson Controls (Alentejo).

Recorde-se que o FEAG presta apoio após um pedido de auxílio do Estado-membro afetado, na sequência de grandes redundâncias (leia-se, despedimentos) provocados pela globalização ou por uma crise. O plano para apoiar os trabalhadores afetados, pedindo cofinanciamento da União Europeia, através do FEAG, é avaliado pela Comissão Europeia e proposto à aprovação do Parlamento Europeu e do Conselho. Em caso de aprovação, o Estado-membro pode receber até 60% do custo do seu plano de ação. Foi essa parcela, financiada pelo FEAG, que o Expresso contabilizou. E que, no caso de Portugal, atinge um total 13,3 milhões de euros.

PORTUGAL VALE APENAS 2,2% DO TOTAL

No espaço de uma década, desde a sua criação no final de 2006 e 2017 (últimos dados disponíveis), o FEAG recebeu 148 candidaturas de Estados-membros da União Europeia. No total, o financiamento atribuído atinge quase 600 milhões de euros. Isto significa que o apoio dado a Portugal – incluindo os 4,7 milhões de euros aprovados pelo Parlamento Europeu na última semana – não ultrapassa os 2,2% da verba total.

Quanto ao número de trabalhadores abrangidos por planos cofinanciados pelo FEAG, é de perto de 140 mil no mesmo período. Portugal, com 6758 trabalhadores apoiados no seu regresso ao mercado de trabalho, vale 4,8% deste montante.