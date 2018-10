Reviravolta em São Paulo. Bolsa brasileira cai no vermelho, depois de disparo na abertura

O índice iBovespa da bolsa de São Paulo entrou esta segunda-feira à tarde em terreno negativo. Depois de uma abertura com um ganho de 3,1%, o mercado de acções entou em trajetória descendente e está a perder 0,5%

Depois de uma abertura esta segunda-feira com um disparo de 3,1%, o índice iBovespa da Bolsa de São Paulo perdeu 3,4% desde o pico da manhã, e está a perder, agora, 0,5% e a tendência é para agravamento.

A bolsa começou por reagir positivamente à vitória de Jair Bolsonaro nas eleições de domingo na expetativa de que o novo governo a partir de 1 de janeiro ponha em marcha uma mudança de "modelo económico" nas palavras do economista Paulo Guedes que é apontado como futuro ministro da Fazenda, com um plano de privatizações, redução do gasto público, eliminação do défice primário e inversão da trajetória de subida da dívida pública no PIB.

Depois do discurso de vitória de Bolsonaro e das declarações de Guedes no domingo, a agência de notação Ficth veio colocar água na fervura.

