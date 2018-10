Galp desiste da exploração de petróleo no Alentejo

O projeto de Aljezur, muito contestado por organizações ambientalistas, vai ser cancelado, confirmou esta segunda-feira a Galp

O presidente executivo da Galp Energia, Carlos Gomes da Silva, anunciou esta segunda-feira que a empresa e a ENI vão abandonar o projeto de prospeção de petróleo ao largo da costa alentejana, devido aos sucessivos atrasos que o projeto tem enfrentado.

"A Galp e a Eni tomaram a decisão de abandonar o projeto de exploração de fronteira na bacia do Alentejo. Apesar de lamentarmos a impossibilidade de avaliar o potencial de recursos offshore do país, as condições existentes tornaram objetivamente impossível prosseguir as atividades de exploração", explica a Galp numa nota enviada por escrito.

"Dada a existência de diversos processos judiciais em curso sobre este assunto, as duas empresas não farão comentários adicionais neste momento", diz ainda a Galp.

Apesar desta decisão, a empresa assegura estar empenhada em investir em Portugal. "Vamos continuar a investir em Portugal e a abrir caminhos no campo da mobilidade sustentável, a apostar na competitividade e na eficiência energética e ambiental das refinarias bem como reforçar progressivamente a aposta nas fontes de energia de base renovável em regime de mercado", refere a Galp.

Em Portugal os mais recentes anúncios de investimento ocorreram no domínio da energia solar, com a aquisição de projetos desenvolvidos pelas empresas do antigo diretor-geral de Energia Miguel Barreto, projetos que implicarão investimentos na ordem dos 90 milhões de euros.