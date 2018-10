Bolsa de São Paulo dispara com vitória de Bolsonaro

O índice iBovespa da bolsa brasileira abriu esta segunda-feira com ganhos acima de 3%, na primeira sessão após a vitória de Jair Bolsonaro na segunda volta das eleições presidenciais que se realizaram este domingo. O índice bolsista regista uma subida de 8% este mês, desde que Bolsonaro ganhou a primeira volta

A bolsa brasileira abriu esta segunda-feira a ganhar mais de 3%, na sequência da vitória de Jair Bolsonaro na segunda volta das eleições presidenciais realizadas no domingo. O índice iBovespa regista um avanço de 8% em outubro e um ganho de 12% desde o início do ano. É o índice bolsista à escala mundial com ganhos mais elevados, num quadro mundial de quedas. A bolsa de São Paulo ficou animada com a perspetiva de vitória de Bolsonaro logo que as sondagens o indicavam.

Apesar do disparo inicial, os futuros do indice brasileiro estão a perder gás e a trajetório do iBovespa é de abrandamento dos ganhos.

No discurso de vitória, lido no domingo, o presidente eleito prometeu, no plano económico, reduzir o défice orçamental e a dívida pública e alterar o alinhamento diplomático externo em direção às economias desenvolvidas. Bolsonaro referiu nomeadamente que o défice primário - o défice corrigido dos efeitos do ciclo económico e de medidas pontuais - deveria caminhar para zero.

Paulo Guedes, que é apontado como o futuro ministro da Fazenda do governo de Bolsonaro a partir de 1 de janeiro, referiu no domingo que o objetivo do futuro governo será "mudar o modelo económico do país", com um programa de privatizações - de onde estarão excluídas a Petrobras e as centrais da Electrobras -, uma reforma do sistema de pensões e um controlo das contas públicas. O Brasil fechou 2017 com um défice orçamental de 7,7% do PIB e uma dívida pública de 77% do PIB. Este plano do economista formado na Universidade de Chicago agrada aos meios empresariais e financeiros.

No plano externo, os analistas estão a interpretar as primeira declarações do presidente eleito como implicando um realinhamento com os Estados Unidos. A porta voz da presidência norte-americana declarou, no domingo, após conhecidos os resultados eleitorais, que Trump e Bolsonaro - a quem muitos analistas chamam de 'Trump dos Trópicos' - que a Administração norte-americana considera "os EUA e o Brasil como líderes regionais das Américas".

Recorde-se que o Brasil é um dos fundadores do grupo dos BRIC, juntamente com Rússia, Índia e China, que atualmente agrega, também, a África do Sul. Em 2019 cabe ao Brasil presidir ao grupo. A China é o principal cliente do Brasil, com uma quota de 27,5%, mais de duas vezes o peso das exportações para os EUA. A União Europeia detém uma quota de 16,8%, sendo os principais clientes a Holanda, Alemanha, Itália e Espanha. Portugal tem uma quota inferior a 0,5%.