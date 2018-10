Dicas de poupança: a lição que o meu pai me ensinou com uma mesa de pingue-pongue

De vez em quando, o meu lado nórdico (o meu pai era sueco) quebra e o lado português do coração largo vem ao de cima. De lidar com o dinheiro não aprendi muito com o meu pai. Aliás, a minha mãe queixava-se que como o meu pai era estrangeiro e o câmbio na cabeça dele de coroas para escudos era por vezes complicado, alguns comerciantes aproveitavam-se dessa situação e por isso preferia ser ela a fazer as compras.

Adiante. O meu pai era um génio do “Faça Você Mesmo”. Se era preciso fazer uma coisa, ele fazia. Na aldeia onde vivíamos (Paúl, no sopé da Serra da Estrela), as criações dele eram um espetáculo para os habitantes da terra.

Nos dias quentes de verão, todos paravam para ver na ribeira do Paúl uma canoa feita com uma chapa de zinco dobrada ao meio, apertada nas pontas e impermeabilizada com alcatrão. Os remos também fomos nós que fizemos. Com os ângulos “profissionais” e tudo.

Outra vez, com dois tubos de canos grossos de plástico preto (com um palmo de raio) usados nas canalizações, com um maçarico fechou as extremidades na vertical para “cortarem” melhor a água, prendeu-os com umas tábuas como se fosse um catamarã e colocou por cima uma bicicleta em que a roda de trás tinha pás que movimentavam a embarcação, ribeira abaixo e ribeira acima. Estávamos nos anos 80 e eu era um rapazito.

Noutra ocasião, decidiu pintar o carro (um Simca 1000) à mão com uma trincha. Naquele tempo não havia pinturas metalizadas. E não é que ele fez aquilo com uma tal perfeição que ninguém notava que tinha sido pintado à mão?

Um dia, comprou uma placa de madeira de MDF e colocou-a em cima de umas pernas de madeira feitas por ele. Comprou uma fita de um palmo de rede de plástico (daquelas que serviam para fechar as galinhas no galinheiro) e com umas peças de metal prendeu-a à placa de madeira. Pegou num pedaço de “platex” e recortou duas raquetes de pingue-pongue. Tudo com medidas oficiais. E muito perfeitas, com cabo e tudo. Pintámos a placa de madeira de “verde pingue-pongue”. Demorou dias e dias a secar. Nos primeiros tempos a bola não saltava porque a tinta ainda “colava”. Ajudei-o a fazer isso tudo. Jogámos horas e horas de pingue-pongue durante anos no sótão de nossa casa. Essa mesa serviu depois para juntar amigos na minha adolescência e a mesa ainda lá está hoje, encostada a uma parede

Há uns dias, fomos visitar uns amigos e vi que tinham uma mesa de plástico de piquenique no jardim, que servia para jogarem pingue-pongue com os filhos e veio-me isto tudo à memória.

Decidi ir com o meu filho em busca dessas memórias perdidas. Fomos a um Leroy Merlin, AKI, MaxMat desta vida e comprei a maior placa de madeira que encontrei e dois cavaletes; depois, fomos a uma loja dessas de desporto e compramos a rede, as raquetes e umas bolas de ténis de mesa.

Que bem que me soube fazer uma coisa diferente com o meu filho. Sim, temos as Wii, as Playstation, as consolas e os telemóveis, mas há coisas que com pouquíssimo dinheiro nos fazem voltar ao principal de tudo: fazer coisas juntos. Há coisas que o dinheiro não consegue comprar. Como o tempo e a partilha.

O miúdo tem 13 anos e joga bem. O mais novo ainda não chega à mesa, mas lá chegará.

A lição que o meu pai me ensinou, sem o saber, é que é no processo de fazer as coisas que encontramos o que é realmente importante na vida. Hoje em dia parece mais fácil comprar já tudo feito. E habituámo-nos a encarar esses gastos como necessidades, quando na realidade há coisas que podemos, e se calhar devemos, fazer por nós próprios e com os nossos. E o mais extraordinário é que ganhamos muito mais do que o que possamos poupar.

Os meus gastos: uma placa de madeira (€8,50) + dois cavaletes (€3,50 X 2 = €7) + uma rede (€8) + mais duas raquetes e bolas (€8). Total: €31,50. (Podia ficar mais barato se fizesse tudo em casa com materiais reciclados, mas o dinheiro também serve para gastar nestas pequenas coisas).

Acabámos de jogar, encostámos tudo à parede. Fim da lamechice.