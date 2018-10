Descobrir todas as cores do mundo com as Viagens do Hervé

Começou cedo a devorar enciclopédias e livros de história, aos nove anos desenhava o mapa-mundo de cor. Ainda hoje Hervé Frère gosta que o confrontem com perguntas sobre os vários países, desde o Butão à Groenlândia, e tem a resposta na ponta da língua, é difícil acertar num lugar onde não tenha estado.

A paixão pela geografia acabou por estender-se às viagens. “Não sei quantas viagens já fiz, foram centenas. Descobrir este planeta, as pessoas e os lugares é o que eu mais gosto de fazer”, diz Hervé Frère, que foi desafiado Allways, agência portuguesa virada para o mercado topo de gama e que integra o grupo Travelstore, a desenhar “uma coleção de viagens únicas e memoráveis”, em que o olhar deste viajante experiente é o ponto de partida para “descobrir as características mais enriquecedoras do destino, procurando um contacto o mais autêntico possível com a natureza, a cultura local, o património histórico e os seus habitantes”.

d.r.

As primeiras Viagens do Hervé, lançadas em outubro, são os Tesouros da Pérsia e um roteiro que inclui Chile, Bolívia e Peru. Apesar de serem criados por Hervé Frère, os itinerários não são fechados e podem ser desenhados à medida de cada cliente, em função dos seus gostos, disponibilidade de tempo ou de orçamento. Tipicamente, envolvem um período de 12 a 17 dias. “Para uma viagem destas fazer sentido é preciso tempo. Mentalmente, as pessoas consideram aqui um período de duas semanas, podendo haver extensões”, faz notar Hervé Frère, que vai estar sempre disponível para contacto direto com os viajantes em todo o período em que durar a viagem.

Depois destas, muitas outras viagens Allways by Hervé se seguirão. “Vou desenhar uma viagem por mês, terei muito que fazer quando não durmo à noite”, graceja Hervé Frère, adiantando que a próxima envolve andar pela África do Sul, passando pelo Botswana, Namíbia e cataratas de Victoria, e que “também mete mergulho com tubarões brancos”.

d.r.

A viagem idealizada por Hervé Frére para o Chile, Bolívia e Peru, “três países culturalmente fascinantes, com inúmeros locais de interesse e paisagens imponentes”, tem uma forte componente ‘outdoor’. Segundo a explicação que dá aos viajantes, “o objetivo é a visita, por vezes desportiva, de locais conhecidos pela exclusividade da sua beleza natural e interesse histórico, e que estão próximos uns dos outros – minimizando-se, sempre que possível, o inconveniente de deslocações desconfortáveis em estradas más”.

O deserto de Atacama a partir do oásis de San Pedro de Atacama, os lagos salares e os vulcões no Altiplano, a mais de 4000 metros de altitude, do sudoeste da Bolívia, e a “adrelina da descida em bicicleta para a ‘selva’, a cerca de 3600 metros de desnível”, são alguns dos ‘highligts’ desta viagem.

Mas sem esquecer “o mítico Lago Titicaca”, a selva amazónica no parque de Madidi “considerado como tendo uma biodiversidade extraordinária”, ou o ‘trek’ para Machu Picchu num caminho inca “e sobretudo com um alojamento confortável”. Como ele próprio frisa, “procurei maximizar o conforto, propondo, em cada sítio, o melhor que há”.

FOTO ALLWAYS / TRAVELSTORE

Tal como há quem conte histórias, “eu conto viagens”, resume Hervé Frère, que ao criar os itinerários procura “reunir todas as peças” do capital gerado com as viagens que já fez, e incluir os locais, alojamentos ou experiências que o marcaram. “O meu foco é ir para locais extraordinários e poder descobrir a realidade local. Fazer férias só para ir para um resort, nunca foi para mim”.

Está consciente que a dose de adrenalina associada a estas viagens “temáticas e inovadoras” não pode sacrificar os critérios de total segurança. “Nestas viagens tudo tem de correr bem”, sublinha Hervé Frère, que para evitar qualquer tipo de riscos em zonas mais recônditas recorre a famílias locais como suporte a estes programas. “Há determinados locais onde só se pode ir com guias, e eu sou a favor que se deve criar emprego aos habitantes locais”, considera.

d.r.

“Quando viajo gosto de encontrar contrastes, por exemplo descobrir um ponto de água quando estou no deserto”, diz Hervê Frère. E foi o que procurou fazer também ao desenhar a viagem Tesouros da Pérsia, assim designada “milhares de anos antes de ser conhecida como a República Islâmica do Irão”, e que considera ser “um verdadeiro tesouro de arte e história”, com “alguns dos sítios arqueológicos melhor preservados do mundo”.

Começando em Shiraz e terminando em Teerão, esta viagem passa por locais de património da Unesco, como Persepolis, Pasargadae ou a mesquita Jāmé, “uma das mais bonitas praças do mundo”. Além da visita a cidades sagradas, monumentos, ruínas antigas ou “bazares coloridos”, as escolhas de Hervé Frère também incluem aqui “Kerman às portas do deserto mais bonito do Irão, o deserto de Lut”, um deserto com “formações rochosas moldadas pelo vento” e onde os viajantes irão acampar.

d.r.

“Se gosta de passear pelas montanhas e estiver preparado para o esforço físico, escale uma montanha onde quase ninguém vai, o Monte Hezar, a 4500 metros de altitude, de onde terá um panorama fantástico sobre o deserto de Lut”, propõe Hervé Frère nesta viagem para descobrir os Tesouros da Pérsia. Segundo ele próprio reconhece, “sou um provocador, e escolhi o Irão como uma das primeiras viagens porque sei que é politicamente incorreto”.

As Viagens do Hervé funcionam em regime de ‘all in cost’, o que significa que está tudo incluído no preço, desde alojamento, guias ou subida a montanhas. Podendo variar em função de pedidos personalizados, o preço-base do itinerário Tesouros da Pérsia é 375 euros por pessoa/dia, e na viagem Chile-Bolívia-Peru é de 680 euros.

“Levar algum conforto a locais remotos custa algum dinheiro. Também é preciso garantir, por exemplo no Irão, onde o trânsito é terrível, que há sempre um motorista para levar as pessoas do ponto A ao ponto B”, lembra Hervé Frère. “São viagens que têm o meu nome, daí também terem os hotéis que mais gosto, o que não significa que são os mais caros. Prefiro um hotel que me surpreenda num sítio bonito a um superluxuoso”, salienta.

FOTO ANA BRÍGIDA

O luso-belga (ou “alentejano-belga” como gosta de dizer, ressalvando ser com isto “duplo alvo de anedotas”) passou grande parte da vida a viajar pelos quatro cantos do mundo, e guarda memórias especiais da Groenlândia, do Evereste ou dos Himalaias, só para citar alguns entre muitos exemplos. As montanhas são a sua grande paixão e gosta de fazer esqui de helicóptero para poder aceder “a locais onde ninguém vai”.

Para 2019 já tem 20 a 30 viagens agendadas, incluindo as de trabalho. E o que é curioso é que tem conseguido conciliar o gosto de fazer grandes viagens com um percurso profissional em que assumiu cargos de gestor da banca, consultor de estratégia ou empresário de tecnologia.

“Gosto de todas as viagens que fiz e dos locais onde fui, mesmo quando as coisas correram menos bem”, garante. “Sempre disse que eu sou capaz de viver em qualquer local do mundo”.

Veja AQUI as Viagens do Hervé.