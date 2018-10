Depois de 100 anos no azeite a Gallo quer vencer nos vinagres gourmet

Já vai longe o tempo em que o vinagre era olhado com desdém pois, normalmente, correspondia a um vinho estragado e azedo, um vinho ácido — vinum acre, na sua origem do latim. Mas a Gallo quer ajudar a mudar essa perceção, com a criação de um vinagre gourmet de vinho do Porto, que agora chega ao mercado.

“Na prática, o vinagre era um vinho que corria mal mas, a verdade, é que nem por isso deixava [e deixa] de estar presente praticamente em todas as cozinhas do mundo, ao contrário do azeite, que ainda não entrou nos hábitos alimentares de vários países, com a China em destaque”, nota Pedro Cruz, presidente executivo da Gallo Worldwide.

Por exemplo, em Portugal, enquanto o azeite está em 72% dos lares, o vinagre marca presença em 76% das casas, segundo os dados mais recentes da empresa de estudos de mercado Nielsen.

Hoje o vinagre representa um mercado global de €4,7 mil milhões e tornou-se mesmo num produto gourmet, cada vez mais apreciado à escala global. Os principais mercados são a China, o Japão, o Brasil e os Estados Unidos, que perfazem 63% daquele valor. Portugal é o país da Europa com maior consumo, com cerca de três litros per capita, em 2015, de acordo com estatísticas internacionais da The UN Comtrade Data Base.

GALLO QUER FATURAR MAIS EM VINAGRE DO QUE NO AZEITE

Perante aqueles números, o gestor da Gallo — que é uma das marcas de azeite mais conhecidas em Portugal (e vendida em mais de 40 países) —, não tem dúvidas em afirmar que “estamos aqui para faturar em vinagre, a prazo, mais do que já vendemos em azeite”. O grupo teve um volume de negócios de €200 milhões, em 2017.

No rés do chão daquela que foi a casa do fundador da marca, Victor Guedes, a Gallo, que remonta a 1919, tem agora uma moderna ‘sala de visitas’ onde recebe clientes dos quatro cantos do planeta. É também ali que se fazem as sessões de provas dos azeites e, agora, também dos vinagres com que se propõem ‘invadir’ o mercado mundial.

“Vamos começar pela França e países do norte da Europa e, praticamente, em simultâneo, o Brasil.” Porquê ali e não noutras geografias? O gestor da Gallo Worldwide responde de forma segura e expedita: “Fizemos o primeiro vinagre de vinho do Porto do mundo e como naqueles países a marca ‘Porto’ já tem uma forte implantação, então torna-se mais fácil para nós sugerir um vinagre de Porto não só aos nossos clientes mas a toda a gente que já ouviu falar ou que já sabe o que significa a referência ‘Porto’”.

Pedro Cruz está convencido de que os quatro anos e meio que passaram a trabalhar na criação deste novo produto resultaram não num vinagre básico, que custa 80 cêntimos o litro, mas num vinagre gourmet, com o preço por litro a atingir €20.

“É esse o nosso segmento de mercado. Queremos disputar os clientes que consomem, por exemplo, os conhecidos vinagres italianos de Modena. Temos potencial para ser muito melhores do que os italianos nesse domínio e estamos seguros de que tanto o vinagre de Porto — que agora estamos a colocar no mercado — como o de vinho da Madeira (lançado em abril) rapidamente irão ocupar um lugar de destaque. Vamos ser uma referência mundial.”

EMPRESA CENTENÁRIA MESMO AO LADO DO COMBOIO

Estamos agora à porta da rua, de frente para um imenso pátio que serve a casa onde viveu Victor Guedes. Fica mesmo ao lado da linha do comboio da Beira Baixa, junto à estação de Abrantes, na localidade de Rossio ao Sul do Tejo. “Havia uma linha de comboio que entrava aqui na fábrica. Os vagões traziam matéria-prima e depois saíam carregados de azeite”, explica Pedro Cruz, enquanto se vai deslocando para o outro lado do pátio.

Nos vários edifícios do início do século passado que se sucedem à antiga residência do fundador da Gallo, funcionou inicialmente a fábrica, mas agora é ali que estão sofisticadas instalações laboratoriais onde se apuram os lotes e se fazem diariamente provas cegas, para ajudar a calibrar os sabores e os aromas dos vários tipos de azeite e de vinagre.

Mas à medida que o azeite foi conquistando mercados nos vários continentes, a fábrica de Victor Guedes foi crescendo e hoje ocupa vários hectares, com múltiplas linhas de embalamento e zonas de armazenamento, entre outras valências logísticas.

O espaço entre os vários pontos da fábrica é percorrido de bicicleta pelos mais de 100 funcionários. Elas estão disponíveis junto à entrada dos vários edifícios e também ao pé do parque de estacionamento.

ATÉ O CEO ANDA DE BICICLETA

O próprio presidente, Pedro Cruz, utilizou uma das bicicletas para percorrer uns bons mil metros entre o seu carro e o edifício principal. “Não há carros nos espaços exteriores da fábrica, pois estes têm de estar disponíveis para os camiões, que chegam a formar autênticos ‘comboios’, especialmente nos picos da produção”, nota o gestor. Agora já não são os vagões da CP a entrar pela fábrica adentro.

De volta ao azeite, Pedro Cruz, que conhece bem o mercado mundial, não hesita em afirmar que “a qualidade média do que se produz em Portugal é, de longe, do melhor que se faz em qualquer sítio do planeta — e já não se produz apenas na zona mediterrânica”.

Portugal ainda pode crescer em quantidade, agora que se tornou autossuficiente em azeite? “Claro que sim, atingiremos facilmente as 200 mil toneladas anuais de azeite (em 2017 a produção nacional rondou as 134.800 toneladas, um valor recorde). O Alentejo ainda está a crescer mas, ponham mais água em Trás os Montes... e depois falamos.”

ESTRATÉGIA

