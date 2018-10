CGD e BCP de regresso aos dividendos

Os dois maiores bancos portugueses preparam-se para, se tudo correr como esperado, distribuir dividendos aos acionistas em 2019. A confirmar-se, será a primeira vez que o fazem desde 2010, antes mesmo da chegada da troika a Portugal, um período negro durante o qual alguns bancos tiveram de recorrer a empréstimos estatais para se capitalizar. Agora, nove anos depois, chegam finalmente boas notícias para o Estado, que é o único acionista da Caixa Geral de Depósitos (CGD), e para quem tem ações do BCP. No caso da Caixa, no entanto, não basta haver lucros. É preciso ter luz verde por parte das autoridades de supervisão e da Direção-Geral de Concorrência europeia (DG Comp), embora o Governo tenha já inscrito a receita no Orçamento do Estado para 2019.

A CGD e o BCP foram dois dos bancos que recorreram às ajudas estatais, mas o caminho que trilharam foi diferente. O BCP pagou a totalidade do empréstimo de €3 mil milhões (CoCos, obrigações convertíveis em capital) em fevereiro de 2017 depois da entrada de um novo acionista, o grupo chinês Fosun. O banco público não conseguiu amortizar o empréstimo de €945 milhões (CoCos) e voltou a ser recapitalizado em fevereiro de 2017, depois de longas negociações com Bruxelas e Frankfurt. Na Caixa, entraram mais de €4 mil milhões, dos quais €2,5 mil milhões de dinheiro fresco.

A perspetiva de haver dividendos nos dois bancos tem a ver, acima de tudo, com a melhoria das contas. A Caixa teve lucros de €51,9 milhões no ano passado, depois de vários anos no vermelho, e espera-se que este ano os ganhos sejam “substancialmente superiores”, como referiu o banco público ao Expresso. No primeiro semestre, a CGD lucrou €194 milhões. Já o BCP, teve um resultado positivo de €186,4 milhões no ano passado e nos primeiros seis meses deste ano somou um lucro de €156,6 milhões.

Negócio da CGD melhorou?

O negócio bancário puro, ou seja, crédito e captação de depósitos, não tem sido famoso na Caixa, liderada desde fevereiro de 2017 por Paulo Macedo. A concessão de crédito continua em queda. Mas o banco tem uma explicação para isso: “Ainda estamos a sofrer os efeitos da desalavancagem [redução do endividamento] verificada na economia portuguesa desde 2011.” E quando questionada sobre o que melhorou desde a implementação do plano estratégico também responde. Houve melhorias significativas com “o aumento das comissões e a redução de custos de estrutura, que contribuem para o crescimento dos resultados de exploração core, ou seja, não influenciados por fatores não recorrentes”, assim como “os níveis de provisionamento efetuados no final de 2016 e a melhoria da situação económica do país que permitem que os níveis atuais de novas provisões para crédito malparado sejam muito inferiores aos verificados no passado, não só na CGD mas também em todo o sistema”.

A estes indicadores juntam-se outros: a redução do número de agências de 650 para 522 desde março de 2017 e a saída de cerca de 1000 trabalhadores até setembro, dos quais 509 este ano. E o plano desenhado prevê que o total de saídas ascenda a 2200 até 2020. A todos estes ingredientes somam-se ainda a venda de €1000 milhões (valor bruto) de ativos problemáticos, sobretudo crédito em incumprimento. Assim como a venda dos bancos da Caixa em Espanha e em África do Sul, que poderão estar fechados até ao final do ano. Fora das vendas ficou a sucursal em França que a Caixa diz ter “a garantia pública por parte das autoridades europeias para a manter”. Já quanto a compensar os trabalhadores, como preveem os estatutos do banco, se vier a distribuir dividendos, a Caixa é taxativa: “O que foi sempre dito publicamente é que é intenção remunerar os contribuintes pelo dinheiro que investiram na Caixa em 2017.”

Reposição de salários à vista no BCP

Ao contrário da CGD, o BCP já fechou um ciclo pesado: a reestruturação profunda que o obrigou a uma dieta forçada, corte de crédito, à saída de mais de 2600 pessoas desde 2011 e venda de ativos, tal como está a acontecer mais agressivamente na CGD atualmente, assim como ao congelamento de salários desde 2014. Tudo no âmbito do pacote dos chamados ‘remédios’ da concorrência europeia (DG Comp). O banco era então liderado por Nuno Amado, hoje chairman, que deixou a casa mais arrumada para o atual presidente executivo Miguel Maya, cujo caderno de encargos não deixa de ser exigente.

Os desafios para o banco passam por melhorar a rentabilidade, captar mais negócio através da concessão de crédito, manter o ritmo de redução do malparado e cumprir os compromissos prometidos aos trabalhadores com salários superiores a €1000 que sofreram cortes entre 0% e 11% entre 2014 e junho de 2017. Miguel Maya já assumiu estar a criar condições para distribuir dividendos aos acionistas como sinal de recuperação e “normalização do banco”. E quando questionado pelo Expresso o banco afirma que “logo que seja oportuno a comissão executiva irá efetuar uma proposta sobre o tema ao conselho de administração”. Acrescentando que “a prioridade é assegurar a sustentabilidade e o crescimento do BCP e para tal é muito importante contar com o profissionalismo e dinamismo dos colaboradores”. Foi por essa razão que o compromisso com os trabalhadores foi assumido também por Miguel Maya, que já fazia parte da administração quando Nuno Amado fez a promessa de reposição dos cortes naquele período. Antes disso, será preciso primeiro que os acionistas aprovem a distribuição de dividendos e o BCE dê autorização para a redução de capital a qual segundo o BCP em nada altera “a situação líquida e os rácios de capital”.