Tribunal ‘esqueceu-se’ de pena sobre crime de abuso de confiança

José Oliveira Costa foi condenado a 14 anos de prisão em maio do ano passado mas pode ver a sua sentença alargada em vários anos.



Tudo porque o tribunal de primeira instância se esqueceu de decidir sobre um dos crimes de que era acusado o ex-presidente do Banco Português de Negócios (BPN), o crime de abuso de confiança. Por estar em causa a apropriação de valores consideravelmente elevados, a pena por este crime vai de um a oito anos de prisão. A questão foi suscitada há mais de um mês pelo Tribunal da Relação no âmbito dos recursos remetidos há cerca de um ano. O megaprocesso-crime do BPN baixou, por isso, ao tribunal de primeira instância e está pendente até que o tribunal de primeira instância fixe uma pena pelo crime de abuso de confiança.



