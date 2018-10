Remax ganha €15,9 milhões em comissões

O luxo está a ganhar mais peso no negócio da Remax. No primeiro semestre do ano, a Remax Collection, a marca que se dedica à venda deste tipo de casas, concretizou 1405 transações e faturou €15,9 milhões em comissões, pelo trabalho de mediação dos negócios. Valores que representam, respetivamente, crescimentos de 38,3% e 30% quando comparados com o mesmo período do ano passado e “correspondem a cerca de 4,7% das transações de toda rede e a cerca de 15,6% do volume de comissões”, diz ao Expresso fonte oficial da Remax.

Este reforço da atividade é uma consequência de três fatores. O primeiro está relacionado com a aposta da casa-mãe nesta submarca que, só este ano, vai abrir mais seis novas lojas. O segundo é um claro reflexo do estado do mercado imobiliário no geral que se caracteriza por um aumento da procura e da oferta de casas de preços mais altos. E o terceiro deve-se ao estado do mercado de luxo em específico que tem crescido à boleia do aumento do interesse por Portugal por parte de investidores com mais dinheiro.

É por isso que a Remax acredita que este crescimento da Collection continuará em 2019. “Há pouco fatores que possam abalar o mercado de luxo, até porque é um segmento com muito pouca elasticidade, ou seja, pouco variável face a variáveis como o preço ou a conjuntura económica da região/país”, nota a mesma fonte.

Contudo, este reforço é feito com cautela. “Os nossos objetivos de crescimento são claros, mas são em termos nominais, não em termos relativos com a rede Remax, até porque se o crescimento do peso se dever a uma redução da atividade da rede global, será algo que nos melindrará”, repara.

PREÇO NÃO É TUDO

O portfólio da Remax Collection é composto por 1200 imóveis, mas não são apenas de casas de milhões. Uma pesquisa rápida no site mostra algumas casas à venda por €7, €10 ou mesmo €12 milhões, mas também está lá um T1 em Óbidos por €195 mil, diz a empresa.

De facto, o preço não tem sido o fator principal para angariar as casas, apesar de quanto mais elevado for mais comissão originar. Aliás, a Remax orgulha-se de ter critérios de angariação mais exigentes que as outras empresas do mercado.

“Destacamos o facto de só transacionarmos imóveis que consideramos de luxo. Lojas e terrenos, por exemplo, é algo que não incluímos no nosso portfólio, mas que algumas marcas concorrentes entendem incluir para reforçarem os seus resultados de faturação. Os critérios de angariação em que nos baseamos incluem a arquitetura, o design de interiores, a qualidade dos materiais, a área, assim como a localização e o preço. Em alguns casos o valor histórico do imóvel é também algo que analisamos”, adianta a mesma fonte.

Nesse sentido, nos 1200 imóveis — “todos em exclusivo” e muitos deles usados — incluem-se “sobretudo apartamentos e moradias”, algumas quintas, chalets e palácios, mas nada de imóveis para reabilitar “porque não têm condições de habitabilidade suficientes, quanto mais para serem considerados de luxo” e também nada de empreendimentos inteiros.

PORTUGUESES DOMINAM

Talvez por o preço não ser o único fator a distinguir os imóveis da Remax Collection é que os clientes portugueses continuam a dominar a aquisição de imóveis, quer no volume de negócios angariado (61,6%) quer nas transações (65,9%), diz a empresa. Na lista das nacionalidades que mais compram surgem depois os brasileiros, cujas compras realizadas no primeiro semestre representaram 9,5% do volume de negócios e 7,3% das transações. E em terceiro estão os franceses, com um peso de 3,9% no volume de negócios e de 5,5% no número das transações. A empresa destaca ainda os belgas que, apesar de comprarem menos casas, gastaram mais dinheiro — em média €1,2 milhões — e, por isso mesmo, foram uma nacionalidade que representou 4,6% do volume de negócios total da Collection.