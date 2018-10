Bolsas perdem 4% durante a semana. Outubro é o pior mês do ano

Os mercados de ações registaram uma semana negra, sobretudo nas praças da Ásia e em Nova Iorque. Escapou São Paulo alimentada pelo efeito Bolsonaro. PSI 20 em Lisboa caiu 2%, menos do que a zona euro. Comércio internacional recuou e preços das matérias-primas baixaram

As bolsas registaram mais uma semana de quedas. O índice mundial MSCI perdeu esta semana 3,8% e no mês de outubro já regista uma queda de 9,4%, superior à descida de 4,3% em fevereiro, o primeiro mês do ano marcado por agitação nas bolsas. A pior sessão da semana ocorreu na quarta-feira, o quinto dia de maiores quedas globais de 2018 até à data, depois de 5 e 8 de fevereiro e 10 e 11 de outubro. .

A região mais castigada foi a Ásia Pacífico, com o índice MSCI respetivo a perder 4,2%. As maiores quedas semanais verificaram-se em Tóquio, a terceira bolsa mais importante do mundo, e em Seul, com os principais índices respetivos a recuarem 6%.

Nova Iorque, que conta com as duas principais bolsas do mundo, veio em segundo lugar nas quedas semanais dos índices ‘regionais’ MSCI – perdeu 3,9%. O índice S&P 500 do New York Stock Exchange caiu 3,9% e o índice Nasdaq, da bolsa das cotadas tecnológicas, recuou 3,8%.

O recuo semanal na zona euro somou 3,5%. O índice PSI 20, de Lisboa, perdeu 2%. O índice MIB de Milão recuou também 2%.

A bolsa de São Paulo registou uma subida de 2%, alimentada pelo efeito Bolsonaro.

Outubro é já o pior mês do ano. Com quedas acima de 10% incluem-se os índices para a Ásia Pacífico (quebra de 11,3%), grupo dos mercados emergentes (recuo de 10,3%) e zona euro (descida de 10%). Nova Iorque perdeu 8,9%. São Paulo ganhou 16%, com a expetativa de uma vitória de Jair Bolsonaro na segunda volta das eleições presidenciais este domingo.

Os fatores negativos globais que têm pesado no ‘sentimento’ dos investidores permanecem – guerra comercial entre as duas principais economias do mundo sem fim à vista; horizonte de ‘guerra fria’ entre as principais grandes potências; determinação da Reserva Federal dos EUA em manter a estratégia de subida das taxas diretoras, apesar dos ataques renovados da Administração Trump; probabilidade de um braço de ferro prolongado entre o governo italiano e a Comissão Europeia abrindo o terreno para uma nova crise na zona euro; perceção de valorizações bolsistas excessivas em alguns segmentos do mercado; e abrandamento do crescimento da China, o principal motor da economia mundial. Ocorrências pontuais inesperadas, como o assassinato de um jornalista no consulado saudita em Istambul e a crise diplomática que gerou, ou os atos terroristas domésticos nos EUA esta semana, agravam o clima de pessimismo.

O índice Baltic Dry, usado para avaliar o comportamento do comércio internacional, desceu 3,8% durante a semana, e já soma um recuo de 16% em outubro.

O índice CRB para os preços das matérias-primas perdeu 0,85%, mas, em termos mensais, ainda regista ganhos positivos, de 0,18%. Durante a semana subiram os preços do ouro, prata, paládio, platina, zinco e estanho. As principais descidas registaram-se na gasolina reformulada, na madeira serrada e no níquel. O preço do barril de petróleo de Brent (a variedade europeia) para dezembro desceu 2,6% durante a semana, e situava-se no fecho de sexta-feira em 77,68 dólares, claramente abaixo do pico do ano acima de 86 dólares registado a 3 de outubro.